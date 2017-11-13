HUMVEE для армии Афганистана 11

США поставят в Афганистан более 1500 внедорожников «Хамви»

В следующем году США поставят в Афганистан более 1500 внедорожников «Хамви», рассказал начальник штаба Афганской национальной армии Шариф Яфтали в ходе заседания в верхней палате парламента (Мешрано Джирге).

Высокопоставленный военный отметил, что США продолжат оснащение афганских вооруженных сил, передает телеканал «Толо».

Отметим, что за последние месяцы в Афганистане участились случаи захвата талибами транспортных средств АНА, в том числе «Хамви». Однако министерство обороны до сих пор не озвучило количество захваченных внедорожников.

Тем временем заместитель министра внутренних дел ИРА генерал Мурад Али Мурад сообщил сенаторам, что, несмотря на спад активности боевиков в зимний период, полиция недостаточно экипирована для борьбы с повстанцами.

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