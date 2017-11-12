Все что надо – роторная, электоMazda! 49

На рынок электрокаров Mazda выйдет с роторным двигателем

Японский бренд Mazda планирует выйти на рынок электрокаров с роторным двигателем. Благодаря наличию такой особенности компания надеется стать серьезным конкурентом для Tesla.

По предварительной информации, Mazda намерена наладить выпуск электрокаров со встроенным роторным мотором. Отмечается, что японский бренд является единственным из авторитетных автопроизводителей, который периодически использует отмеченный тип двигателя.

С помощью такой силовой установки в значительной мере увеличивается пробег электромобилей. Большинство компаний от двигателя Ванкеля давно отказались из-за высоких производственных расходов.

Как отметил глава Mazda, в компании роторные моторы считаются не пережитком прошлого, а, наоборот, дополнительным преимуществом. Главный плюс такой установки — это относительно низкий уровень вибрации и высокая мощность.

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