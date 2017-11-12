Volkswagen Arteon получил «Золотой руль»
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Volkswagen Arteon получил «Золотой руль»
Ноябрь 12 12:02 2017

Volkswagen Arteon был отмечен наградой «Золотой руль 2017».

В конкурсе «Золотой руль 2017» приняли участие 42 новые модели, которые были отобраны по итогам голосования, проведенного среди читателей журнала «AUTO BILD», газеты «Bild am Sonntag» и более чем двадцати других партнерских европейских изданий. 20 автомобилей, набравших наибольшее количество голосов в пяти категориях, перешли в следующий этап, на котором команда из 52 автомобильных экспертов протестировала их на итальянской гоночной трассе Balocco.

Volkswagen Arteon

В состав жюри вошли гонщики Вальтер Рёрль, Ханс-Йоахим Штук, Мик Шумахер, Маттиас Экстрём,  Себастьен Ожье и Тимо Шайдер.

Помимо этого, свои оценки автомобилям-участникам шорт-листа поставили немецкие знаменитости-автолюбители, главные редакторы специализированных изданий, эксперты в области подключенных автомобилей, дизайнеры, инженеры, опытные водители и – впервые – члены экологических организаций.

Жюри, признавшее Arteon лучшей среднеразмерной моделью премиум-класса. Для новой модели Volkswagen, предлагаемой как с передним, так и с полным приводом, доступны силовые агрегаты мощностью от 150 л.с. до 280 л.с.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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