Ретро — LADA во Франции 140

Брошенный автосалон с редкими LADAми обнаружили во Франции

В предместьях одного из французских городов блогеры обнаружили заброшенный автомобильный салон, который некогда, судя по всему, специализировался на продаже российских автомобилей Lada.

Невероятно, но и сегодня в этом бесхозном автосалоне находится целый автопарк российских машин. Причём, рядом с ещё советскими «восьмерками» и «короткокрылыми девятками» можно увидеть и более поздние модели универсалов 2111 и седанов 2110.

Неподалёку от Garage Gilbert LADA есть стоянка, где и сегодня стоят машины тольяттинского автопроизводителя. Стоит отметить, что обнаруженные во Франции авто сегодня редкость даже для России. Ведь это машины с «коротким крылом», которые перестали выпускать ещё в 1991 году. Тогда им на смену пришли ВАЗ-2109 нового дизайна.

На фотографиях, которые сделали блогеры, обнаружившие автосалон, можно увидеть классические хэтчбеки и универсалы LADA, покрывшиеся ржавчиной, ВАЗ-2105 и внедорожник «Нива». Несколько машин были обнаружены и в крытом помещении – среди них были вазовские «восьмёрки».

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