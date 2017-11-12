Новый законопроект о парковке 135

Правительство поддержало законопроект о регистрации машино-мест

Правительство РФ поддержало законопроект, в соответствии с которым при приобретении машино-места в многоквартирном доме к собственнику будет переходить и доля в праве общей собственности на общее имущество, при условии его доработки. Соответствующий отзыв опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

Законопроект был внесен депутатами Госдумы от «Единой России» Александром Сидякиным, Павлом Качкаевым, Александром Грибовым и другими. Проект предполагает дополнение 38 статьи Жилищного кодекса.

«Предлагаемое законопроектом регулирование прав собственников помещений в многоквартирном доме правительство Российской Федерации считает обоснованным. Вместе с тем правительство Российской Федерации полагает, что введение в Кодекс нового субъекта — собственника машино-места требует более комплексного определения его прав и обязанностей, поскольку не все положения Кодекса, касающиеся собственников помещений, могут применяться в отношении собственников машино-мест», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что в жилищном законодательстве требуется детальное определение правового статуса машино-мест с учетом соответствующих норм гражданского и градостроительного законодательства. Статьи ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся сведений в реестре прав на недвижимость и госрегистрации прав собственности (пункт 5 части 3 статьи 9 и часть 5 статьи 40) правительство считает целесообразным дополнить указанием на собственников машино-мест.

«Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с этими замечаниями», — говорится в отзыве

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