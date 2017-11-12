Лимонный закон позволяет вернуть машину 60

Сегодня у меня в гостях Стивен Венгер, адвокат, который занимается разными криминальными случаями. Принято считать, что Америка — страна адвокатов и врачей, и в случае какого-либо автомобильного инцидента вам может понадобиться и тот, и другой.

Но сегодня мы говорим обо всём, что связано с автомобилями, хотя мы допускаем то, что мы можем немного отклониться от темы. Стивен, добрый день!

Стивен Венгер: Добрый день.

А. Дмитриев: Расскажите, чем занимается ваша компания и на чём она в основном специализируется. В чём ваша функция в этой компании?

С. Венгер: Начну с того, что я президент, и это моя фирма. Я адвокат уже более 20 лет. У меня есть лицензия в 6-ти штатах, практикую во Флориде 11 лет. Я могу сказать, что я занимаюсь больше уголовными делами и многое связано с вождением и миграционными вопросами. Это самые распространённые случаи.

А. Дмитриев: Те, кто переехал во Флориду, особенно в сравнении со странами бывшего СССР, считают, что здесь в целом хорошо водят. Но я слышал много мнений о том, что Флорида — далеко не лучший штат в плане законопослушности за рулём. С учётом того, что вы во многих штатах работали, как вам кажется?

С. Венгер: Ну, здесь немного опасно ездить. Может быть, даже опаснее, чем в других штатах. Во-первых, люди здесь могут начать водить машину с 15 лет, и многие из них водят до 115 лет. И естественно, здесь много туристов, которые могут не знать дорог. Здесь можно говорить по телефону, во многих штатах это не разрешается. Так что, есть такие демографические факторы и правила.

Я хочу добавить, что я в Америке с 6 лет, так что извините, если я не всё могу сказать на русском языке.

А. Дмитриев: Ничего страшного, мы вас хорошо понимаем. Тем более, что аудитория у нас преимущественно двуязычная, хотя нас слушают в том числе и люди из России. В данный момент на моей странице в Facebook ведётся прямая трансляция, где вы можете не только услышать то, о чём мы говорим, но и увидеть нас всех троих. У нас за пультом сегодня находится Марианна Хавкин в качестве звукорежиссёра. Вы можете, в том числе, задать вопрос в комментариях к чату, если вас что-то интересует из автомобильной сферы и юриспруденции в США.

Среди русскоязычных эмигрантов в США бытует мнение, что в аварии часто происходит так, что человек начинает симулировать, что у него что-то болит. Я имею в виду, пострадавший. И он стремится всеми правдами и неправдами обвинить другого участника в том, что ему причинена боль, ему надо лечиться. Естественно, люди боятся таких ситуаций, боятся, что им придётся много платить или страховка подорожает. У меня вопрос. Во-первых, часто ли такое бывает, и как понять, реально ли человек пострадал, или это симуляция и на самом деле ничего серьёзного не произошло?

С. Венгер: Да, это часто происходит. Здесь такие законы, что люди могут иногда это использовать. Иногда у них реальные причины, потому что они на самом деле ранены. А бывает это из финансовых побуждений. Здесь во Флориде существует PIP – страхование от личного ущерба. Люди могут это использовать. Потом они могут открыть дело, если другой водитель виновен. Если нет, тогда будет трудно доказать, что им был причинён ущерб.

А. Дмитриев: При этом, я так понимаю, что медицинская компания будет его лечить в любом случае, если только он говорит о том, что у него что-то болит.

С. Венгер: Да. Допустим, во Флориде обязаны лечить до 10 000$, это будет покрываться страховкой. В других штатах это называется «no fault», но по сути это то же самое. Перед этим разбирается, кто виновен, чтобы человек имел возможность сразу получить медицинскую помощь. Чтобы ему не нужно было ждать разрешения этой ситуации, чтобы он сразу мог пойти лечиться.

Я добавлю, вы меня ещё спрашивали, чем я занимаюсь — lemon law. Если перевести на русский, это «лимоновый закон». На самом деле, если машина ещё на гарантии, если у неё постоянно поломки, та же самая проблема, то человек может получить компенсацию. Если это достаточно серьёзная проблема, то можно даже получить обратный выкуп, когда производитель обязан купить машину обратно. У каждого штата есть этот lemon law, есть он и на федеральном уровне. Если у человека есть такие жалобы, то производитель должен их удовлетворить.

А. Дмитриев: Как часто у вас были практики по подобного рода делам? Удавалось ли вам взыскать эту компенсацию?

С. Венгер: Очень часто.

А. Дмитриев: Какие, если не секрет, в основном это были марки? Или это может быть с любым производителем?

С. Венгер: С любым. Перед тем, как подавать дело в суд, есть такие компании, с которыми легче вести переговоры и довести это дело до конца, приняв какое-то соглашение. А есть такие, с которыми приходится доходить до суда и подавать иск.

А. Дмитриев: Я сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что даже в России (при том, что в России очень сложно судиться с кем либо) тоже были случаи, когда владельцы автомобилей, у которых были систематические проблемы, добивались либо выкупа автомобиля, либо его замены на аналогичную новую модель. Я помню случай, когда один из владельцев даже набрался наглости и попросил отозвать сертификат об одобрении транспортного средства. Перед тем, как машина выходит на рынок, ей дают сертификат о том, что она соответствует всем нормам и правилам. И в связи с тем, что она была такая ненадёжная, этот клиент пытался обжаловать сам этот сертификат. Конечно, ему это не удалось, но репутационный ущерб компании был достаточно большой.

Расскажите, пожалуйста, по поводу езды в состоянии алкогольного опьянения. Во-первых, какая норма и в чём она измеряется? Сколько я могу выпить легально и потом управлять автомобилем? И какие санкции возникают, если человека поймают пьяным за рулём?

С. Венгер: Закон, который касается вождения в нетрезвом виде, не чёрно-белый. Обычно человек знает, что можно делать и что нельзя. Нельзя зайти в магазин, что-то взять, положить в карман и выйти, не заплатив. Это человек явно знает. Но в Америке разрешается пить, если вы совершеннолетний, и, если у вас есть права, вы можете вести машину. И можно делать и то, и это, только нельзя быть в нетрезвом виде. Что это значит? Когда человек превысил лимит. Во Флориде это 0.8. Трудно сказать, это 2 или 3 стакана в час. Это зависит от человека, его веса. Есть много факторов, трудно сказать.

А. Дмитриев: Если вдруг этот лимит превышен, то какими инструментами осуществляется этот контроль? Человек должен дышать в трубочку или проходить тест? К чему надо готовиться.

С. Венгер: Как это обычно работает. Если полицейский останавливает машину, он подходит к водителю. Если он чувствует запах спирта, он может его спросить, пил он или нет. Потом полицейский может попросить его выйти из машины и выполнить тест на алкогольное опьянение. Нужно пройти девять шагов в одну сторону, развернуться, посмотреть полицейскому в глаза. Он смотрит на зрачки.

Он даёт пару тестов, задает вопросы. Иногда, если человек уже вышел из машины, то полицейский ищет любую причину его арестовать. Так что за любой маленький процент, если человек не прошёл этот тест… Опять же, всё очень субъективно. Это не тест, где ты набираешь сколько-то баллов, здесь полицейский всё видит своими глазами. Сегодня такие технологии, что многие из них носят нагрудную камеру, либо в машине стоит регистратор, так что всё фиксируется. Но полицейский решает, находится ли человек в нетрезвом виде, и может отвезти его в отделение.

Там его спросят, хочет ли он сдать тест. Если он даёт согласие, то дышит в индикаторную трубку. Человека обязаны проинформировать, что он имеет право не проходить тест. Но естественно, на человека пытаются надавить, потому что это самое простое доказательство. Одно дело сказать «Я думал, что он нетрезвый», а другое — показать, что у него алкоголя в крови больше, чем 0.8. Если человек отказывается, у него забирают права на 6 месяцев. Это называется «административное приостановление деятельности». Это не касается суда.

Если человек отказал больше, чем один раз, то это уже 18 месяцев. Важно знать свои права в любое время, когда ты вступаешь в контакт с полицейским. Потому что это очень серьёзное дело, можно не только лишиться прав, но и поднимается страхование, могут быть трудности с устройством на работу. И если у человека нет здесь гражданства и американского паспорта, это может отразиться на его миграционном статусе.

А. Дмитриев: У меня вопрос. Какой повод должен возникнуть у полицейского, чтобы он остановил автомобиль? Поправьте, если я не прав. Меня же не могут остановить просто так?

С. Венгер: Нет. У них может быть либо засада, когда они останавливают, допустим, каждую пятую машину. Часто такое может происходить где-то в Сауф-Бич поздно вечером, когда они знают, что многие могли выпить и сесть за руль. У них есть определённые стандарты, которым они должны следовать. Они имеют право остановить человека, даже если он не нарушил правила дорожного движения. Если заставы нет, то они могут остановить, только если человек допустил нарушение. У них должна быть причина, потому что если была незаконная остановка, то можно отклонить иск.

А. Дмитриев: Я вовсе не призываю никого выпивать за рулём, это очень серьёзное правонарушение. Вы не просто себя ставите вне закона, в самом плохом случае вы можете ещё и человека жизни лишить. У меня вопрос вот о чём. Вы упомянули до этого, что когда человека проверяют на алкогольное опьянение путем теста, потом он попадает в суд. В этом случае что лучше, если уж так случилось? Если человек выпил больше допустимого, то ему лучше всё-таки отказаться первый раз от прохождения этого теста или признать и пройти тест, и уже официально проверят у него алкоголь в крови? Как вы посоветуете людям поступать в этом случае?

С. Венгер: Как адвокат, я не могу сказать кому-то, как неправильно делать. Но я могу сказать, что это зависит от ситуации: сколько человек выпил, насколько он себя чувствует трезвым. Можно выпить очень много и себя всё равно чувствовать трезвым. Но надо понимать, если ты чувствуешь, что не пройдешь тест, то конечно, ты можешь отказать. Им будет труднее доказать свой иск. Даже если ты потеряешь права, у тебя хоть не будет криминальных дел. Но это не обязательно, они всё равно могут доказать, хоть и будет труднее. Но они всё равно могут доказать в зависимости от того, как человек себя ведёт, есть ли свидетели, были ли авария. Всегда лучше говорить меньше, лучше говорить правду. Человек всегда может отказаться отвечать на вопросы, попросить поговорить со своим адвокатом. Но это не значит, что его не арестуют. Всё может быть. Мне трудно сказать, как поступать в каждом случае.

А. Дмитриев: Если человек прошёл этот тест, то в зависимости от опьянения сверх лимита, я так понимаю, и наказание разное? То есть выпить, чуть-чуть превысив лимит, и сильно его превысить — это разные последствия?

С. Венгер: Это хороший вопрос. Если человек превысил лимит 0.8, но у него меньше, чем 0.15, то это административное нарушение. Если показатель больше, чем 0.15, то это уже уголовное наказание. Наказание намного строже.

А. Дмитриев: Спасибо за ваши ответы. Меня всего останавливали за 2 года один раз — за превышение скорости, я не заметил знака. Поэтому я не очень знаком с системой начисления баллов за нарушения. Я так понимаю, что здесь за каждое нарушение можно получить какой-то балл. И когда их количество превысит какой-то рубеж, то права могут отобрать. Расскажите, как начисляются эти баллы, и как работает эта система.

С. Венгер: Во-первых, баллы даются только за нарушение правил водителем, когда машина находится в движении. Допустим, создал опасность другим водителям, быстро ехал, проехал красный свет. Обычно это 3-4 балла. Если это не связано с движением, допустим, человек не пристёгнут, тогда это только штраф, но не баллы.

А. Дмитриев: И где находится тот лимит баллов, после которого удостоверения изымаются?

С. Венгер: Если водитель набрал за год 12 или больше, его лишают прав на 30 дней.

А. Дмитриев: Ну, 30 дней — это вполне гуманно. Это не 6 месяцев и, тем более, не год.

С. Венгер: Ну, людям нужно всё равно ездить на работу, или другие причины, почему они должны быть постоянно за рулём.

А. Дмитриев: Есть много компаний и адвокатов, которые помогают уменьшить наказание. Или они гарантируют, что человек не получит баллы, или они гарантируют, что он получит меньший штраф. Как это работает? Рекомендуете ли вы людям обращаться в такие компании, или нужно просто платить тот штраф, который выписали?

С. Венгер: Во-первых, они тоже адвокаты. Если человек звонит им, трубку может поднять на сам адвокат, а его ассистент. Но на суде должен появляться только лицензированный адвокат. Насчёт гарантии. Я, как адвокат, никому не даю никакой гарантии, потому что не всегда всё зависит от меня. Зависит от судьи и так далее. Они могут просто написать гарантию, но потом сказать, что всё зависит от штрафа.

Я бы дал совет не платить штраф, если это нарушение правил при движении, о чём мы ранее говорили. За него даются баллы, которые отражаются на страховке. Опять же, за 12 и более лишают прав. Так что лучше это постараться решить в суде. Или пойти в суд самому, или этим будут заниматься адвокаты. Они могут решить дело так, что нужно будет заплатить штраф, но баллов не будет. Я этим тоже занимался.

Опять же, даже если человек согласен, что он что-то сделал неправильно, лучше не платить штраф сразу, а назначить суд и признать себя невиновным. Лучше сначала не признаваться, а узнать свои права и знать, что тебе грозит.

А. Дмитриев: Очень часто мы слышим об инцидентах, связанных с тем, что полицейские стреляют. И вообще, по протоколу полицейский, подходя к автомобилю, держит руку на кобуре и готов всегда к любому развитию событий. То есть он достаточно агрессивно настроен. При том, что, наверно, большинство водителей — это всё-таки законопослушные люди. Дайте несколько советов, как лучше общаться с полицейскими. В странах бывшего СССР часто принято выходить из машины, здесь нужно оставаться в машине. Как нужно себя вести, чтобы максимально себя обезопасить?

С. Венгер: Если ответить на ваш вопрос коротко: очень аккуратно. Потому что да, они полицейские, у них есть пистолет, и вы не знаете, в каком они настроении. Иногда они даже не выписывают квитанцию, если человек был вежливым. Не надо показывать свою власть, просто выслушать то, о чём тебя просят, и дать им информацию. Чем легче вы делаете им, тем легче вам.

Что я рекомендую? Если человека останавливают вечером, нужно включить свет внутри. Вы правильно говорите, 90% людей не ищут никакого конфликта с полицейскими. Но даже 1% — это уже достаточно для полицейского, чтобы поволноваться. Для него плохой день — это если в него кто-то стрельнул. Они знают, что они могут в любой момент столкнуться с криминалом. Они не знают, что у человека в голове, трезвый ли он, может быть, он пытается сбежать от закона, потому что только что кого-то убил. Они не знают, с кем они имеют дело. Как я уже сказал, я рекомендую вечером включать в салоне свет, чтобы он видел, что там нет никакого оружия, и держать руки на руле. Тогда полицейский уже себя чувствует немного спокойнее.

А. Дмитриев: Допустим, я получил права в определённом штате, например, во Флориде. Насколько я понимаю, правила дорожного движения отличаются от штата к штату в каких-то нюансах.

С. Венгер: В каких-то нюансах — да.

А. Дмитриев: Что если я с правами из Флориды нарушил какие-то правила движения в другом штате? Я понимаю, что незнание не освобождает от ответственности. Бывает ли такое, и как в этих случаях себя вести?

С. Венгер: Это никак не освобождает, я вам скажу. Если вы едете по их дорогам, в этом штате, то вы обязаны знать права. Допустим, в некоторых штатах нельзя поворачивать на красный свет направо, в некоторых можно. В Нью-Йорке нельзя, во Флориде можно. Это не оправдание. Если ты кого-то собьёшь, байкера или пешехода, нельзя просто сказать «Я не знал». Если ты пользуешься привилегией, нужно знать их правила.

А. Дмитриев: Кстати о вопросе поворота на красный. Внесите, пожалуйста, ясность. Многие туристы из стран бывшего СССР, зная об этом пункте правил, проезжают поворот на красный, не останавливаясь. Я так понимаю, что в правилах есть нюанс, что я должен полностью остановиться. И в Авентуре, например, много камер, которые контролируют поворот на красный. Много штрафов приходят по почте именно за это нарушение. Формально это считается проездом на красный свет. Даже если я повернул направо, то я нарушил правило тем, что не остановился.

С. Венгер: Да, человек должен сделать полную остановку. Потом, если безопасно, продолжить ехать. Но даже на пару секунд нужно полностью остановиться, повернуть голову и посмотреть, нет ли никаких машин. Это нужно, чтобы сделать вождение менее опасным. Вы сказали о камерах. Было много конституционных судов 5-6 лет тому назад, потому что эти камеры поставила частная фирма, а не полиция. Многие адвокаты представляли клиентов с коллективным иском. Округ Броуард отказался от камер, насколько я понимаю. Я этим не занимаюсь, я далеко не эксперт.

А. Дмитриев: Я недавно столкнулся с тем, что в Авентуре нам пришёл штраф по почте. Там говорилось, что если мы оплатим штраф здесь и сейчас, сразу, то не будут начислены баллы. Но я понял, что это частная инициатива конкретного города, которая, скорее всего, одновременно зарабатывает и пытается дисциплинировать водителя вот таким способом.

С. Венгер: Совершенно верно. Как вы говорите, здесь и то, и это.

А. Дмитриев: Я согласен, потому что в принципе нарушение было. Конечно, обидно, но куда деваться. Из моей практики такой вопрос. У меня был случай, когда я припарковался в районе Голливуда на парковке. Но в автомате я ввёл номер другой своей машины по привычке. Но у меня был с собой чек об оплате. Я его не оставил на панели. И когда я вернулся, на колёсах стояли блокираторы.

Приехали люди, которые ставят эти блокираторы. Я говорю, вот мой чек, просто я а) ошибся в номере, б) не оставил его. Они отказались снять блокираторы без оплаты штрафа, мотивируя это тем, что если бы я хотя бы оставил чек на передней панели, тогда можно было бы о чём-то говорить. Понимаете, почему мне было сильно обидно, потому что я же оплатил. Была бы у меня перспектива, если бы я обратился с таким иском в суд и попытался это оспорить?

С. Венгер: Маловероятно. Скорее, это инициатива не города, а частной компании. Если они хотят, они могут даже забрать машину. Даже если вы оплатили квитанцию, а у неё просто истёк срок действия. Они заинтересованы только в деньгах.

А. Дмитриев: Что ж, на этом время нашей передачи подходит к концу. Я напомню, мы говорили с адвокатом Стивеном Венгером. Стивен, спасибо, что пришли.

С. Венгер: Пожалуйста.

А. Дмитриев: Друзья, услышимся через неделю, с 3 до 4 по понедельникам. Это был Алексей Дмитриев, всего вам хорошего, до свидания.