Знаете, что люди полтора часа пешком на морозе шли в «загоне для скота» до станции метро Парк Культуры, несмотря на наличие рядом станции Воробьевы горы? Путь до которой оказался внезапно закрыт (ессно, во имя блага москвичей). Но этот пост не об этом. Этот пост о том, каково жить рядом с этим адским местом.
Вчера из-за футбольного матча все машины с дублера Комсомольского проспекта, не нарушающие ничего, стоящие в разрешенном месте, были эвакуированы. Без объявления войны, молча. Если что, до стадиона километра два, не меньше. А то и больше.
Полицейский заявил: «Отвезены на площадку в районе дома 24-26 по Хамовническому валу». Ну, ок, это другой конец района, но там действительно есть парковочная площадка. Чертыхаясь, поехал по делам на метро. Но сюрпризы только начинались. Вечером не нашел машину на площадке. Зато обнаружил ее — вместе с кучей других — сгружённой аккурат под знаками 3.27 «остановка запрещена» за Лужнецкой эстакадой.
И, да, вы угадали: там уже работали зеленые ликсутовские твари-тридваразы, обалдевшие от такого количества «нарушителей».
Правда надо заметить, что тридваразов никто не предупредил и после разговора со мной экипаж крокодила ретировался. Но! Из их переговоров со старшими, я узнал, что машинам милостиво разрешено остаться только до 13-го, потом все равно эвакуируют.
То есть, если кто-то из моих соседей в отпуске или в командировке, или просто уехал на выходные из города, он хорошо попал на деньги. Ну и, конечно, держу пари, нам всем ещё придут письма счастья за неправильную парковку.
Ублюдки. Отвратительные мерзкие ублюдки. Других слов просто нет. Разумеется, потом, когда придут штрафы и люди начнут пытаться их вернуть, эти ничтожные опарыши начнут над людьми издеваться, отправляя их в суд, лицемерно улыбаясь и требуя доказать, что это не ты поставил под знаком свою машину. Кровь закипает. Твари.
https://www.facebook.com/ruvederko/posts/739155556280603
C 2014 года www.amsrus.ru
А слабо им войну объявить?
так война уже давно идёт, тока заметили? или начали маненько подозревать? #жизньналаживается
Не ну попробуй доказать что ты не баран)))
А по чему нет? Кто вас быдло спросит
Мрак!
Футбол футболом а бизнес бизнесом.ничего личного
Стыд и позор! Вот так власть собственными действиями преумножает количество противников этой же власти…Идиоты ? или они все американские шпионы? 😎
Там и зрителей в заложниках держали, пока лауреат нобелевский премии по физике отъезжал со свитой
хлеба и зрелищ! © плебсу. С хлебом перебои, жрите зрелища; чем меньше хлеба, тем больше зрелищ. Мне баранов не жалко. Вместо того, чтобы поехать к Кремлю, вот эти все 80 тысяч поехали по иботечным квартирам. В их куцый мозг даже спустя ндцать лет не доходит, что в следующий раз конвой может грузить не автомобили, а их самих вагонами и составами. На стройку моста до крымнаш
ну, вы сами всё понимаете: а вдруг там бомба?😏 Мы же голосуем за безопасность…🤨
Мы уже давно не голосуем. Вы хотели безопасности ценой прав? Получите и опасность и бесправие! ) (почти цэ)
Вы когда границу пересекали — красные флажки видели?© советский анекдот. С терпил, лохов и фраеров ушастых вору западло не красть. Голосуйте правильно, следующих может и не быть, ибо сказано овцам и приравненным к ним рабам: а на кой они вам? Перетопчитесь, как сглатывали и утирались предыдущие все годы, а выпороть холопов можно и на конюшне феодала руками лакеев и холуёв
Москва
ВОВА! СПАСИБО!!!
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