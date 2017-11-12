Без объявления войны… 233

Вы же знаете, что вчера в Лужниках был футбол? Знаете же, что московские власти жутко обосрались, когда пустили 80 тысяч человек со стадиона через бутылочное горлышко?

Знаете, что люди полтора часа пешком на морозе шли в «загоне для скота» до станции метро Парк Культуры, несмотря на наличие рядом станции Воробьевы горы? Путь до которой оказался внезапно закрыт (ессно, во имя блага москвичей). Но этот пост не об этом. Этот пост о том, каково жить рядом с этим адским местом.

Вчера из-за футбольного матча все машины с дублера Комсомольского проспекта, не нарушающие ничего, стоящие в разрешенном месте, были эвакуированы. Без объявления войны, молча. Если что, до стадиона километра два, не меньше. А то и больше.

Полицейский заявил: «Отвезены на площадку в районе дома 24-26 по Хамовническому валу». Ну, ок, это другой конец района, но там действительно есть парковочная площадка. Чертыхаясь, поехал по делам на метро. Но сюрпризы только начинались. Вечером не нашел машину на площадке. Зато обнаружил ее — вместе с кучей других — сгружённой аккурат под знаками 3.27 «остановка запрещена» за Лужнецкой эстакадой.

И, да, вы угадали: там уже работали зеленые ликсутовские твари-тридваразы, обалдевшие от такого количества «нарушителей».

Правда надо заметить, что тридваразов никто не предупредил и после разговора со мной экипаж крокодила ретировался. Но! Из их переговоров со старшими, я узнал, что машинам милостиво разрешено остаться только до 13-го, потом все равно эвакуируют.

То есть, если кто-то из моих соседей в отпуске или в командировке, или просто уехал на выходные из города, он хорошо попал на деньги. Ну и, конечно, держу пари, нам всем ещё придут письма счастья за неправильную парковку.

Ублюдки. Отвратительные мерзкие ублюдки. Других слов просто нет. Разумеется, потом, когда придут штрафы и люди начнут пытаться их вернуть, эти ничтожные опарыши начнут над людьми издеваться, отправляя их в суд, лицемерно улыбаясь и требуя доказать, что это не ты поставил под знаком свою машину. Кровь закипает. Твари.

https://www.facebook.com/ruvederko/posts/739155556280603