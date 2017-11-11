Суперкар от BMW
10

Суперкар от BMW
Ноябрь 11 12:03 2017

BMW разработает новый суперкар без поддержки McLaren

Ещё в начале нынешнего года европейские автомобильные издания сообщали о том, что компании BMW и McLaren начали разработку совместного суперкара, однако теперь стало известно о том, что проект свёрнут из-за разногласий автопроизводителей. Отмечается, что теперь BMW будет разрабатывать производительную новинку самостоятельно.

Согласно данным европейских изданий, который ссылаются на инсайдерский источники в компании BMW, сотрудничество баварского бренда с компанией из Уокинга действительно было начато, однако в дальнейшем разработчики столкнулись с некоторыми разногласиями в плане технических характеристик модели и проект был свёрнут. Отмечается, что руководитель подразделения BMW M летом 2017 года проводил большое количество времени в центре разработок McLaren в Великобритании.

Сообщается, что компания BMW не отказалась от идеи создать совершенно новый суперкар, однако разработка модели будет вестись только специалистами баварского бренда. Ожидается, что модель получит под капот электрифицированный мотор и получит революционный дизайн кузова.

Примечательно, что BMW также сотрудничает с компанией Jaguar Land Rover – в рамках сотрудничества идёт разработка нового бензинового мотора V8.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
BMWMcLarenсуперкар
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Думский комитет одобрил право регионов вводить плату за проезд по дорогам

Думский комитет одобрил право регионов вводить плату за проезд по дорогам 22

Футбольная KIA

Футбольная KIA 0

Отечественные автомобили предпочитают чинить самостоятельно

Отечественные автомобили предпочитают чинить самостоятельно 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.