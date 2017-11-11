Суперкар от BMW 10

BMW разработает новый суперкар без поддержки McLaren

Ещё в начале нынешнего года европейские автомобильные издания сообщали о том, что компании BMW и McLaren начали разработку совместного суперкара, однако теперь стало известно о том, что проект свёрнут из-за разногласий автопроизводителей. Отмечается, что теперь BMW будет разрабатывать производительную новинку самостоятельно.

Согласно данным европейских изданий, который ссылаются на инсайдерский источники в компании BMW, сотрудничество баварского бренда с компанией из Уокинга действительно было начато, однако в дальнейшем разработчики столкнулись с некоторыми разногласиями в плане технических характеристик модели и проект был свёрнут. Отмечается, что руководитель подразделения BMW M летом 2017 года проводил большое количество времени в центре разработок McLaren в Великобритании.

Сообщается, что компания BMW не отказалась от идеи создать совершенно новый суперкар, однако разработка модели будет вестись только специалистами баварского бренда. Ожидается, что модель получит под капот электрифицированный мотор и получит революционный дизайн кузова.

Примечательно, что BMW также сотрудничает с компанией Jaguar Land Rover – в рамках сотрудничества идёт разработка нового бензинового мотора V8.

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