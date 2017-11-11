Роскошный ВАЗ
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Роскошный ВАЗ
Ноябрь 11 11:02 2017

Самодельный ретро-кабриолет «ВАЗ» выставили на продажу за 1,7 млн рублей

Модель собиралась вручную на базе «ВАЗ-2101» 1974 года выпуска. Автором модернизированной машины является автомобильный маляр из Подмосковья. На создание кабрилета народному умельцу потребовалось около шести лет. Прототипом для модели послужил баварский Mercedes 1936 года.

Уникальная в своем роде машина собиралась создателем из разных запчастей. Так, задняя подвеска и днище взяты от Mercedes, а коробка передач — от отечественных Жигулей. Сидения позаимствованы у Chrysler, стоп-сигналы — от мотоцикла, поворотники — от грузового авто, а зеркала и фары — сразу от нескольких разных легковых машин.

В основе транспортного средства лежит двигатель на 1,3 литра мощностью в 69 лошадиных сил. Коробка — автоматическая. По словам создателя, модель сырая и требует немало доработок.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Pavel Andronov
    Ноябрь 11, 11:57 #1 Pavel Andronov

    Зачем постить этот бред.

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