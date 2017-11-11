Парковки во дворах чиновникам не нужны 14

В Москве могут запретить строительство парковок во дворах.

Власти рассматривают возможность строительства жилых микрорайонов по модной концепции «двор без машин».

Первый такой проект был реализован в 2002 году при реконструкции столичного района Хорошево-Мневники. Сейчас аналогичные жилые комплексы есть почти в каждом столичном округе, в Новой Москве, в Красногорске, Мытищах, Химках. Автомобили по этой концепции выводятся за пределы жилого комплекса. Въезды во дворы закрываются шлагбаумами. Место, которое в обычных дворах занимают машины, отдается под благоустройство и озеленение.

КРОСТ, автор первого столичного проекта «двор без машин» утверждает, что в таких жилых комплексах повышается безопасность, увеличивается территория комфорта.

Проводились исследования: в обычном дворе жители домов в среднем проводят от 3 до 5 минут в день — столько времени нужно, чтобы дойти от подъезда до машины или наоборот. Во дворе без машин жители ежедневно задерживаются в среднем на 2 часа. Причем сначала отдыхают поодиночке или только своей семьей, а со временем появляются общие для соседей мероприятия, — утверждают в КРОСТе

Концепция «двор без машин» подразумевает, что жители вместе с квартирой будут приобретать и машино-места в наземных или подземных паркингах. Но первые могут располагаться совсем не близко от дома, а вторые обычно стоят космических денег.

При массовой квартальной застройке, а именно этим способом в Москве намерены обновлять жилой фонд по программе реновации, бесплатные наземные парковки будут запланированы в проекте, да и затраты на строительство подземных гаражей могут существенно снизиться. Тем более что паркинг можно не уводить далеко под землю, ограничившись пространством первого этажа. Лет через пять покупка машино-места будет не роскошью, как сейчас, а естественным желанием новосела, — считает эксперт Союза девелоперов России Сергей Земсков.

Девелоперы прочат подобным проектам хорошее будущее. Концепция «двор без машин» подразумевает, что жители вместе с квартирой будут приобретать и машино-места в наземных или подземных паркингах.

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