Открыт участок ЦКАД открыт в обход Звенигорода 115

Открыто движение автомобилей по первому участку ЦКАД.

Трасса станет одним из крупнейших за последние пару десятилетий инфраструктурных проектов, но воспользоваться можно пока только обходом Звенигорода. Через год власти обещают открыть 125-километровый отрезок на западе и юге Подмосковья, а к концу 2019 года — и всю 339-километровую трассу. Поскольку большая часть ЦКАД будет платной, эксперты уже сейчас говорят о необходимости максимально точно рассчитать тариф.

Первый участок ЦКАД открыли министр транспорт Максим Соколов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Речь идет о 3,6-километровом обходе Звенигорода. Транспорт поедет по новой четырехполосной дороге со скоростью 60 км/ч. На некоторых участках высота шумозащитных экранов, отделяющих дома от трассы, была увеличена с 3,5 до 6 м.

Участки между Ленинградским и Киевским шоссе и между Киевским и Варшавским шоссе общей протяженностью 125 км будут открыты в декабре 2018 года, соединяющие Ленинградское и Варшавское шоссе — в конце 2019 года.

Идея этой дороги обсуждалась экспертами с начала 2000-х: магистраль нужна для разгрузки малого и большого бетонных колец, особенно на фоне массовой застройки Подмосковья. Реализация проекта осуществлялась с 2011 года. На строительство ЦКАД выделено около 300 млрд руб., включая средства ФНБ. В 2014 году сменился один из подрядчиков, в результате строительство было частично заморожено.

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