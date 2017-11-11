Открыт участок ЦКАД открыт в обход Звенигорода

Трасса станет одним из крупнейших за последние пару десятилетий инфраструктурных проектов, но воспользоваться можно пока только обходом Звенигорода. Через год власти обещают открыть 125-километровый отрезок на западе и юге Подмосковья, а к концу 2019 года — и всю 339-километровую трассу. Поскольку большая часть ЦКАД будет платной, эксперты уже сейчас говорят о необходимости максимально точно рассчитать тариф.
Первый участок ЦКАД открыли министр транспорт Максим Соколов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Речь идет о 3,6-километровом обходе Звенигорода. Транспорт поедет по новой четырехполосной дороге со скоростью 60 км/ч. На некоторых участках высота шумозащитных экранов, отделяющих дома от трассы, была увеличена с 3,5 до 6 м.
Участки между Ленинградским и Киевским шоссе и между Киевским и Варшавским шоссе общей протяженностью 125 км будут открыты в декабре 2018 года, соединяющие Ленинградское и Варшавское шоссе — в конце 2019 года.
Идея этой дороги обсуждалась экспертами с начала 2000-х: магистраль нужна для разгрузки малого и большого бетонных колец, особенно на фоне массовой застройки Подмосковья. Реализация проекта осуществлялась с 2011 года. На строительство ЦКАД выделено около 300 млрд руб., включая средства ФНБ. В 2014 году сменился один из подрядчиков, в результате строительство было частично заморожено.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Хотел поставить лайк, пока не обратил внимание, что она будет платной.
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