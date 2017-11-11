Дебют Honda Sports Vision GT 14

Новый представитель в классе Gran Turismo Sport – Honda Sports Vision GT.

Компания выпустила новый автомобиль GT, именуемый как Baby NSX. Патентные изображения и фотографии демонстрируются в индустрии уже пару лет.

Очередной шаг Honda к воплощению мечты в жизнь — выход виртуального купе Sports Vision Gran Turismo для игры Gran Turismo.

Эта машина существует пока лишь в компьютере, однако не один раз виртуальные модели для этой игры оборачивались построенными в пластике и металле концептами. А от концепта до серийной машины — не так уж далеко (вспомним Bugatti Vision Gran Turismo, который сначала был просто нарисован, потом построен вживую, а затем оказался предвестником Широна). Тем более что купе на рисунках, опубликованных разработчиками Gran Turismo, не выглядит излишне вычурным или чрезмерно фантастическим (а такое было свойственно многим машинам для данной игры).

Облик Sports Vision Gran Turismo был разработан дизайн-студией Honda в Лос-Анджелесе в рамках конкурса, объявленного компанией среди собственных подразделений. Лос-Анджелес и победил. Дальнейшая доводка проекта велась уже совместными силами специалистов в США и Японии. Можно подумать, что для игровой машины достаточно нафантазировать параметры поинтереснее, и дело в шляпе. Но инженеры подошли к вопросу почти как к созданию реального спорткара. В частности, аэродинамика тут отрабатывалась и с помощью вычислений, и в аэродинамической трубе на масштабном макете.

Корпус макета полностью изготовлен из углеродного волокна и весит 899 кг.

Автомобиль в движение приводит «четвёрка» 2.0 VTEC с турбонаддувом, мощностью 404 л.с. при 7500 об/мин, отправляющая тягу на заднюю ось через восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

По предварительным данным, если такой автомобиль появится на рынках, то разделит основу со старшим купе NSX, только с адаптацией под меньший размер. Ожидается тут и некий вариант гибридного привода, но намного более простой и лёгкий, чем на NSX. Жаль, сама компания по-прежнему хранит молчание относительно конвейерных перспектив подобной модели.

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