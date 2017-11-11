Продажи Renault
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Продажи Renault
Ноябрь 11 14:00 2017

В России продажи Renault за 10 месяцев выросли на 18%

Автоконцерн Renault увеличил продажи на российском рынке за десять месяцев 2017 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании.

Всего за указанный период было продано 108,75 тыс. автомобилей. При этом рыночная доля выросла на 0,5 п.п. и составила 8,5%, отметили в компании.

В октябре продажи также выросли на 18% до 13,04 тыс. автомобилей.
Стоит отметить, что две модели Renault — Duster и Logan вошли в десятку самых продаваемых автомобилей по итогам октября 2017 года.

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  Article "tagged" as:
Renaultавтомобильные продажи
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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