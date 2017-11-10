Знак Шипы — спрос вырос 48

В России в 14 раз вырос спрос на знак «Шипы»

В России в течение месяца в 14 раз вырос спрос на знак «Шипы» для автомобилей, на которых водители используют зимнюю резину. Такой ажиотаж обусловлен новым постановлением, делающем наклейку обязательной в стране.

Согласно постановлению, водитель обязан оповещать других участников дорожного движения о том, что он использует шипованную резину. Такие покрышки влияют на поведение и управляемость машины в зимнее время, и остальные должны об этом знать. Для этого необходимо использовать знак «Шипы». В противном случае водитель рискует получить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД может запретить гражданину ездить на машине, пока на ней не появится соответствующая наклейка. В связи с постановлением в России была выпущена специальная памятка, которая напоминает об обязательности знака «Шипы» при использовании зимней резины.

Нововведение увеличило количество объявлений о продаже знака «Шипы» в России в 18 раз. Изначально всем автомобилистам не хватало наклеек, а потому, самые изобретательные изготавливали стикеры самостоятельно, в соответствии с ГОСТом. Кроме того, некоторые граждане отнеслись к ситуации с юмором, и рисовали лот руки заветную «Ш» на заднем стекле или на кузове на слое грязи.

Знак «Шипы» сейчас в России предлагается по цене от 100 до 200 рублей. Оптом можно купить 500-2500 стикеров по цене 7-10 рублей за единицу.

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