Знак Шипы — спрос вырос
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Знак Шипы — спрос вырос
Ноябрь 10 19:00 2017

В России в 14 раз вырос спрос на знак «Шипы»

В России в течение месяца в 14 раз вырос спрос на знак «Шипы» для автомобилей, на которых водители используют зимнюю резину. Такой ажиотаж обусловлен новым постановлением, делающем наклейку обязательной в стране.

Согласно постановлению, водитель обязан оповещать других участников дорожного движения о том, что он использует шипованную резину. Такие покрышки влияют на поведение и управляемость машины в зимнее время, и остальные должны об этом знать. Для этого необходимо использовать знак «Шипы». В противном случае водитель рискует получить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД может запретить гражданину ездить на машине, пока на ней не появится соответствующая наклейка. В связи с постановлением в России была выпущена специальная памятка, которая напоминает об обязательности знака «Шипы» при использовании зимней резины.

Нововведение увеличило количество объявлений о продаже знака «Шипы» в России в 18 раз. Изначально всем автомобилистам не хватало наклеек, а потому, самые изобретательные изготавливали стикеры самостоятельно, в соответствии с ГОСТом. Кроме того, некоторые граждане отнеслись к ситуации с юмором, и рисовали лот руки заветную «Ш» на заднем стекле или на кузове на слое грязи.
Знак «Шипы» сейчас в России предлагается по цене от 100 до 200 рублей. Оптом можно купить 500-2500 стикеров по цене 7-10 рублей за единицу.

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  Article "tagged" as:
зимние шиныШипы
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Gennady Syromyatnikov
    Ноябрь 10, 19:49 #1 Gennady Syromyatnikov

    На очереди знак «Тормоза»

  2. Борис Жильцов
    Ноябрь 10, 20:01 #2 Борис Жильцов

    Кто бы ещё объяснил, зачем нужен этот знак. Шайка пукина изобретает всё новые и новые идеи по залезанию в карманы россиян, сиречь методы законного отъёма денех. Как фошдь исчезнет вместе с ним исчезнет и вся эта дурь.

  3. Konstantin Vedernikov
    Ноябрь 10, 20:04 #3 Konstantin Vedernikov

    Надо ещё знаки «вентилируемые тормоза», «керамические тормоза» чтобы информировать окружающих ))))

  4. Слезин Валерьевич Вячеслав
    Ноябрь 10, 20:18 #4 Слезин Валерьевич Вячеслав

    Очередное дураки и дороги в России ни когда не переведутся. Живя в сибири нужно быть дибилом чтобы ездить на летней резине.

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