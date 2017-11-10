Яндекс Такси и дети 40

«Яндекс.Такси» запускает «Детский тариф» в Москве и Подмосковье

Сервис «Яндекс.Такси» запускает новый «Детский тариф» В Москве и Подмосковье. В начале 2018 года эта услуга появится также в Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Омске. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

К запуску нового тарифа, при поддержке бренда «Агуша», приобретено 8300 детских кресел. Теперь клиенты, отправляющиеся в дорогу с детьми, могут вызвать автомобиль с уже установленными одним или двумя сиденьями.

Доверять поездки с детьми решено только водителям с самыми высокими оценками. В настоящее время они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать детские кресла, общаться с родителями и адекватно реагировать на поведение детей.

Специально для тарифа «Детский» «Яндекс.Такси» и «Агуша» выбрали кресла Cybex Aura Fix (Isis-Fix), которые прошли тесты на безопасность ADAC и могут применяться для детей разного возраста.

Стоимость подачи автомобиля по «Детскому тарифу» — 199 рублей. В нее включено детское кресло и два километра пути. Бесплатное ожидание — пять минут, что больше, чем в других тарифах, потому что должно хватить времени, чтобы усадить ребенка и убедиться, что он надежно помещен в кресло.

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