Škoda безопасный в классе SUV 19

Škoda Karoq получил пять звезд Euro NCAP.

Ассоциация Euro NCAP оценила защиту взрослых пассажиров Škoda Karoq на 93%. Эксперты отметили высокий уровень безопасности шейного отдела позвоночника при ударе автомобиля сзади. Результаты испытаний показали также, что система экстренного торможения надежно срабатывает на низких скоростях в городских условиях и позволяет избежать практически любых столкновений.

Отличные результаты Škoda Karoq показал и в вопросе безопасности пешеходов в случае наезда – максимальный балл за защиту ног, а также низкие риски серьезных травм головы.

Благодаря высокой жесткости, хорошо продуманным зонам программируемой деформации, а также использованию высоко- и сверхвысокопрочных марок стали – например, в брусьях — усилителях дверей – кузов Škoda Karoq обеспечивает максимальный уровень пассивной безопасности при ударе.

Компактный SUV уже в базовой комплектации имеет семь подушек безопасности: для водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности для водителя, боковые подушки спереди и сзади, а также шторки безопасности. Детские кресла в автомобиле можно закрепить при помощи систем Top-Tether или креплений Isofix, которые доступны также для переднего пассажирского кресла. В случае удара сзади от травмы шейного отдела позвоночника водителя и переднего пассажира защищают специально разработанные подголовники WOKS.

При неизбежности столкновения система защиты пассажиров способна самостоятельно натянуть ремни безопасности, закрыть окна и люк в крыше. Во многих странах, где реализуется автомобиль, эта система входит в стандартное оснащение. Škoda Karoq оборудуется множеством камер и систем помощи водителю, которые работают на основе данных радаров и сенсоров. К ним относится, к примеру, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения в городских условиях City Emergency Brake и функцией распознавания пешеходов. А ассистент маневрирования (Manoeuvre Assist) предотвращает столкновения, обнаруживая препятствия в условиях плохой видимости.

Оснащение Škoda Karoq включает в себя также адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе движения Lane Assist, систему распознавания дорожных знаков, действие которой основано на обработке информации с видеокамеры, автоматический экстренный вызов, ассистент движения в пробке Traffic Jam Assist и датчик усталости водителя Driver Alert.