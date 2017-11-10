Opel сделает кроссовер 16

К 2020 году Opel планирует выпустить конкурента Skoda Kodiaq

После присоединения к группе PSA Peugeot Citroen компания Opel собирается выпустить семиместный кроссовер, конкурента Skoda Kodiaq. Это должно произойти к 2020 году. Пока что можно составить весьма приблизительное представление о дизайне новинки. Известно лишь, что кроссовер произведут на модульной платформе EMP2.

У новой модели отсутствует решетка радиатора, что говорит о вероятном появлении электрической модификации кроссовера. По предварительной информации, сначала выпустят машины с привычными двигателями внутреннего сгорания и гибриды.

Производить новый кроссовер собираются начать в следующем году в Нижнем Новгороде. Компания также собирается расширить линейку гибридов и электромобилей.

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