Новый Bmw x2
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Новый Bmw x2
Ноябрь 10 20:04 2017

В сети представили дизайн BMW X2 в кузове пикап и кабриолет

Несмотря на то, что компания BMW совсем недавно показала дизайн экстерьера нового кроссовера X2, независимым дизайнерам показалось этого мало. Так, знаменитая дизайн студия X-Tomy Design представила собственное видение новинки, однако предложила для новинки два новых кузова — пикап и кабриолет.

bmw x2

Стоит отметить, что новый кроссовер BMW X2 получил очень стильный дизайн, который достаточно просто адаптируется практически под любой тип кузова, чем воспользовались независимые дизайнеры. Рендеры новинки в кузове пикап демонстрируют очень правдоподобную модель, которая имеет небольшие сходства с премиальным пикапом Mercedes-Benz X-Class, при этом сохранив узнаваемую стилистику от X2.

Также дизайнеры показали как бы мог выглядеть автомобиль в кузове кабриолет, который также смотрится вполне естественно и привлекательно. Автомобильные эксперты предполагают, что такая модель получила бы хороший спрос. Тем более, что на американском рынке кроссоверы с открытым верхом пользуются довольно большим спросом.

Напомним, что классическая версия BMW X2 появится в продаже уже в 2018 году, однако производитель пока не разглашает стоимость будущей новинки. Также напомним, что в качестве силового агрегата применяется турбомотор с рабочим объемом 2,0 литра и максимальной мощностью до 258 лошадиных сил.

bmw x2

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  Article "tagged" as:
BMW X2кабриолетПикап
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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