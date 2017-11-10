KIA может сместит с пьедестала лидеров WCOTY 29

KIA стала самым номинируемым брендом в конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018».

Сразу четыре новых модели KIA – Picanto, Stonic , Stinger и Niro — вошли в число кандидатов на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018». При этом Picanto и Stonic одновременно номинированы в двух категориях: «Автомобиль года» (World Car) и «Городской автомобиль года» (World Urban Car). Марка KIA оказалась наиболее широко представленной в списке претендентов среди всех мировых автомобильных брендов, суммарно получив 6 моделей-номинантов.

Удивляет, что марка KIA сумела сместить с позиции лидера таких немецких гигантов, как BMW и Volkswagen, которые разделили между собой второе место по количеству номинантов. Сама по себе компания KIA сумела собрать больше номинаций, чем все легендарные американские бренды вместе взятые. Всего лишь десять лет назад такого никто не смог бы представить, отметил Майк Разерфорд, директор конкурса и вице-председатель жюри WCOTY.

Хотя сам по себе факт включения в число номинантов еще ничего не гарантирует, нам приятно то внимание, которое проявлено к новым моделям KIA. И мы с особым интересом ждем, какую оценку получит одна из самых долгожданных новинок – спортивный фастбек KIA Stinger, который уже предлагается в некоторых странах и появится в России в первом квартале 2018 года, — сказал Валерий Тараканов, директор по маркетингу KIA Motors Rus.

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года 2018» состоит из 82 журналистов, представляющих издания 25 стран мира. По условиям конкурса претендующие на награды автомобили должны быть доступны на значительной части мировых рынков в первой половине 2018 года.