KIA может сместит с пьедестала лидеров WCOTY
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KIA может сместит с пьедестала лидеров WCOTY
Ноябрь 10 12:00 2017

KIA стала самым номинируемым брендом в конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018».

Сразу четыре новых модели KIA – Picanto, Stonic , Stinger  и Niro  — вошли в число кандидатов на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018». При этом Picanto и Stonic одновременно номинированы в двух категориях: «Автомобиль года» (World Car) и «Городской автомобиль года» (World Urban Car). Марка KIA оказалась наиболее широко представленной в списке претендентов среди всех мировых автомобильных брендов, суммарно получив 6 моделей-номинантов.

KIA Stonic

KIA Stonic

Удивляет, что марка KIA сумела сместить с позиции лидера таких немецких гигантов, как BMW и Volkswagen, которые разделили между собой второе место по количеству номинантов. Сама по себе компания KIA сумела собрать больше номинаций, чем все легендарные американские бренды вместе взятые. Всего лишь десять лет назад такого никто не смог бы представить, отметил Майк Разерфорд, директор конкурса и вице-председатель жюри WCOTY.

Kia Stinger Dynamic

Kia Stinger Dynamic

Хотя сам по себе факт включения в число номинантов еще ничего не гарантирует, нам приятно то внимание, которое проявлено к новым моделям KIA. И мы с особым интересом ждем, какую оценку получит одна из самых долгожданных новинок – спортивный фастбек KIA Stinger, который уже предлагается в некоторых странах и появится в России в первом квартале 2018 года, — сказал Валерий Тараканов, директор по маркетингу KIA Motors Rus.

Kia Niro

Kia Niro

Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года 2018» состоит из 82 журналистов, представляющих издания 25 стран мира. По условиям конкурса претендующие на награды автомобили должны быть доступны на значительной части мировых рынков в первой половине 2018 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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