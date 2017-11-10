Итоги онлайн-продаж автомобилей за год 29

Инновационный проект FAVORIT MOTORS отмечает первый юбилей. Ровно год назад на сайте лидера российского авторитейла была впервые в России оформлена покупка автомобиля через интернет. Сегодня каждая четвертая машина резервируется онлайн на online.favorit-motors.ru.

Интернет-магазин положил начало формированию системы новой автомобильной реальности, которую разрабатывает и внедряет FAVORIT MOTORS. Это бизнес-модель, основанная на сонаправленных интересах клиента и бизнеса, что несомненно делает ее новым двигателем современного автомобильного рынка.

Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS:— Мы ценим время клиентов, поэтому упростили процесс покупки автомобиля на нашем сайте до схемы «увидел ― купил». 8 ноября 2016 года компанией FAVORIT MOTORS была реализована первая в России сделка по продаже автомобиля в интернете. Клиент оплатил автомобиль марки Cadillac на сайте www.online.favorit-motors.ru при помощи банковской карты. Сумма сделки составила порядка пяти миллионов рублей. Таким образом, потребители смогли приобрести транспортное средство не выходя из дома или офиса. За 2016 г. мы продали 27 242 автомобиля и не планируем останавливаться на достигнутом. Сегодня мы празднуем годовщину продаж через электронную торговую систему.

В электронном каталоге интернет-магазина представлено более 4 000 машин 46-ти различных марок. Информационная база на сайте online.favorit-motors.ru содержит подробное техническое описание каждого автомобиля, а также тематические статьи, видеообзоры и отзывы реальных владельцев. Понравившиеся варианты авто можно сравнить и зарезервировать прямо на сайте. Все представленные в каталоге машины есть в наличии и имеют ПТС. Доставка любого автомобиля осуществляется в пределах Москвы и Московской области.

По сравнению с привычным форматом торговли, онлайн-магазин по продаже автомобилей имеет ряд преимуществ. Каждый клиент может воспользоваться дополнительными услугами компании и существенно снизить стоимость авто. При этом итоговая цена на автомобиль гарантированно не увеличится. При оформлении покупки на личный счет начисляются бонусные баллы, потратить которые можно для приобретения сервисных услуг и аксесс