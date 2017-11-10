Что-то не так с умным транспортом 29

ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта».

Глава ФГУП «Свэко», выигравшего конкурс на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, арестован по подозрению в хищении средств по этому контракту.

Гендиректор ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Филиппов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в хищение средств, которые ФГУП получило от правительства Москвы. Об этом сообщил новостной ресурс «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Средства были выделены властями для обслуживания и ремонта интеллектуальной транспортной системы города, сумма контракта составляет 3,9 млрд руб. Филиппов был задержан по результатам обыска на предприятии и взят под арест на два месяца. Неизвестно, какая именно сумма предположительно была им похищена.

Дело против руководства ФГУП «Свэко» было возбуждено около трех недель назад. Основанием послужила часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за хищение, совершенное мошенническим образом и в особо крупном размере.

В 2016 г. ФГУП «Свэко» стало победителем конкурса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, обойдя «Ростелеком». По условиям конкурса ФГУП получило право в течение двух лет обеспечивать функционирование интеллектуальной транспортной системы, в состав которой входят 3300 детекторов загруженности дорог, 2254 светофоров, 166 информационных табло и 2059 видеокамер.

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