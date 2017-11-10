Что-то не так с умным транспортом
29

Что-то не так с умным транспортом
Ноябрь 10 15:00 2017

ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта».

Глава ФГУП «Свэко», выигравшего конкурс на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, арестован по подозрению в хищении средств по этому контракту.

наручники

Гендиректор ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Филиппов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в хищение средств, которые ФГУП получило от правительства Москвы. Об этом сообщил новостной ресурс «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Средства были выделены властями для обслуживания и ремонта интеллектуальной транспортной системы города, сумма контракта составляет 3,9 млрд руб. Филиппов был задержан по результатам обыска на предприятии и взят под арест на два месяца. Неизвестно, какая именно сумма предположительно была им похищена.

Дело против руководства ФГУП «Свэко» было возбуждено около трех недель назад. Основанием послужила часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за хищение, совершенное мошенническим образом и в особо крупном размере.

В 2016 г. ФГУП «Свэко» стало победителем конкурса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, обойдя «Ростелеком». По условиям конкурса ФГУП получило право в течение двух лет обеспечивать функционирование интеллектуальной транспортной системы, в состав которой входят 3300 детекторов загруженности дорог, 2254 светофоров, 166 информационных табло и 2059 видеокамер.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
задержанныйОлег ФилипповСВЭКО
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Учитесь и читайте… Жизнь сделает остальное

Учитесь и читайте… Жизнь сделает остальное 0

Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто

Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто 0

Audi разрабатывает энергогенерирующую подвеску

Audi разрабатывает энергогенерирующую подвеску 4

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.