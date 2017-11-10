Audi наладит выпуск топлива
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Audi наладит выпуск топлива
Ноябрь 10 11:00 2017

Audi построит завод по созданию синтетического дизельного топлива

Немецкий концерн Audi совместно с Ineratec и Energiedienst Holding собираются построить завод по изготовлению синтетического дизельного топлива. Предполагается, что завод будет построен в Швейцарии, в городе Лауфенбург, а работы по строительству начнутся уже в 2018 году. После выхода на полную мощность завод сможет выдавать ежегодно около 400 тысяч литров синтетического топлива, сообщает Automotive World.

Для создания такого топлива активно используется диоксид углерода, а значит, образующийся после сгорания углекислый газ просто восстановит изначальный баланс и не увеличит проблему парниковых газов. Кроме того, подобное топливо считается возобновляемым источником энергии, в отличие от ископаемой нефти.

Также такое топливо не содержит примесей серных соединений и свинца, присутствующих в обычном дизельном топливе, а значит, не будет ухудшать экологию при сгорании. Главная проблема для подобного вида топлива — это его цена, и о ней пока нет никакой информации. Естественно, оно будет дороже, чем привычный нам дизель, но насколько — пока не известно.

Работы по созданию синтетического дизельного топлива ведутся уже давно. В 2015 году на специальной установке специалисты Audi получили такое дизельное топливо, однако в промышленных объёмах оно ещё никогда не производилось. Топливо будет производиться из добываемого путём электролиза из воды водорода. В настоящее время Audi уже использует искусственно получаемый метан для газовых версий автомобилей A3, A4 и A5.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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