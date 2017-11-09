Возвращение Marussia
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Возвращение Marussia
Ноябрь 09 18:05 2017

Предприниматели Новосибирска решили “воскресить” спорткары Marussia

Найти указанные авто можно в пределах шоу-рума VIP-Service, а владеют автоцентром местные бизнесмены Новосибирска.

По их словам, они намереваются “воскресить” полученные экземпляры, поскольку авто В1, В2 и внедорожный F2 остаются на ходу, но все же нуждаются в ремонте. Другому кабриолету В1 потребуется доработка, а прототип В3 фактически не является полноценным авто, и его можно считать скорее оболочкой, лишенной “начинки”.

Все прибывшие накануне спорткары Marussia в течение почти двух лет стояли в гараже, но, поскольку относились к ним не слишком бережно, то и состояние их оставляет желать лучшего.

Авто впоследствии перекрасят, интерьер транспорта окажется доработан. Однако на ремонт каждого спорткара уйдет в среднем порядка полугода, после чего восстановленные экземпляры Marussia будут проданы в руки коллекционеров.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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