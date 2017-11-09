Совместная разработка Uber и NASA

Nasa совместно с Uber займется разработкой проекта летающего такси, тестирование которого запланировано на 2020 год, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на директора отдела производства Uber Джеффа Холдена.
Компании подписали соглашение о совместной работе над «беспилотным управлением движения» летательных аппаратов.
Uber заявила, что планирует опробовать проект в Лос-Анджелесе в 2020 году. Ранее компания уже сообщала о планах провести в том же году испытания в Дубае и в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт. Компания ожидает, что цена полета в новом такси будет примерно равна поездке с помощью бюджетного сервиса UberX. Услугу летающего такси планируется запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания уже запустила первые беспилотные такси в США.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Беспилотник? Антиграв? )) Любопытно посмотреть будет статистику пропускной способности и аварийности. Начинают все с тойоты и мерседеса, а заканчивают рено и хюндай в минимальной-барабанной комплектации. Ну и для начала увидеть эти все электрокары и беспилотники в варианте автомобиль. Первые в холодных северных широтах, вторые вообще и в тайге либо тундре в частности
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