Рейтинг стоящих городов 111

Опубликован всемирный рейтинг городов с самыми долгими автомобильными пробками

Специалисты Regtransfers составили топ-20 городов, чьи жители бесконечно долго стоят в пробках. На вершине рейтинга — Лос-Анджелес. Автовладельцы здесь проводят на дорогах без движения больше 104 часов в год.

На второй строчке — российская столица. У москвичей точно есть время подумать о вечном и о насущном, ведь больше 91 часа они бездействуют в автозаторах. Также в двадцатку вошёл Краснодар, он на 18-м месте. Жители и гости города-курорта простаивают в пробках по 56 часов. В рейтинге по России в первую тройку вошёл Петербург, в мировом — 22 место. Обитатели культурной столицы тратят в заторах около 53-х часов. Составители списка отметили также Сочи (49 часов в год в пробках) и Нижний Новгород (47 часов).

Топ-20 самых перегруженных с точки зрения транспорта городов:

Лос-Анджелес, Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Богота, Сан-Паулу, Лондон, Атланта, Париж, Майами, Бангкок, Мехико, Вашингтон, Даллас, Стамбул, Бостон, Чикаго, Краснодар, Джакарта, Сиэтл.

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