Рейтинг стоящих городов
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Рейтинг стоящих городов
Ноябрь 09 11:00 2017

Опубликован всемирный рейтинг городов с самыми долгими автомобильными пробками

Специалисты Regtransfers составили топ-20 городов, чьи жители бесконечно долго стоят в пробках. На вершине рейтинга — Лос-Анджелес. Автовладельцы здесь проводят на дорогах без движения больше 104 часов в год.

На второй строчке — российская столица. У москвичей точно есть время подумать о вечном и о насущном, ведь больше 91 часа они бездействуют в автозаторах. Также в двадцатку вошёл Краснодар, он на 18-м месте. Жители и гости города-курорта простаивают в пробках по 56 часов. В рейтинге по России в первую тройку вошёл Петербург, в мировом — 22 место. Обитатели культурной столицы тратят в заторах около 53-х часов. Составители списка отметили также Сочи (49 часов в год в пробках) и Нижний Новгород (47 часов).

Топ-20 самых перегруженных с точки зрения транспорта городов:

  1. Лос-Анджелес,
  2. Москва,
  3. Нью-Йорк,
  4. Сан-Франциско,
  5. Богота,
  6. Сан-Паулу,
  7. Лондон,
  8. Атланта,
  9. Париж,
  10. Майами,
  11. Бангкок,
  12. Мехико,
  13. Вашингтон,
  14. Даллас,
  15. Стамбул,
  16. Бостон,
  17. Чикаго,
  18. Краснодар,
  19. Джакарта,
  20. Сиэтл.

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AMSRUS
AMSRUS

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6 комментариев

  1. Gabriel Dashan
    Ноябрь 09, 11:08 #1 Gabriel Dashan

    Не знаю, не знаю… ни в Лос Анжелесе , ни в Нью-Йорке. мертвых пробок никогда не встречал. В худшем случае поток идет 10-15 миль в час. Если, конечно , не произошла серьезная авария.

  2. Александр Николаев
    Ноябрь 09, 11:23 #2 Александр Николаев

    Поэтому и коробас DSG, от группы WV не живет у нас долго, в Германии НЕТ ПРОБОК- от слова СОВСЕМ!

  3. Serge Shchetinsky
    Ноябрь 09, 11:49 #3 Serge Shchetinsky

    Этот рейтинг ругательный,прошу его ко мне не применять!

  4. Den Savkin
    Ноябрь 09, 12:20 #4 Den Savkin

    1

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