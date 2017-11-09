Рейтинг стоящих городов

Специалисты Regtransfers составили топ-20 городов, чьи жители бесконечно долго стоят в пробках. На вершине рейтинга — Лос-Анджелес. Автовладельцы здесь проводят на дорогах без движения больше 104 часов в год.
На второй строчке — российская столица. У москвичей точно есть время подумать о вечном и о насущном, ведь больше 91 часа они бездействуют в автозаторах. Также в двадцатку вошёл Краснодар, он на 18-м месте. Жители и гости города-курорта простаивают в пробках по 56 часов. В рейтинге по России в первую тройку вошёл Петербург, в мировом — 22 место. Обитатели культурной столицы тратят в заторах около 53-х часов. Составители списка отметили также Сочи (49 часов в год в пробках) и Нижний Новгород (47 часов).
Топ-20 самых перегруженных с точки зрения транспорта городов:
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Не знаю, не знаю… ни в Лос Анжелесе , ни в Нью-Йорке. мертвых пробок никогда не встречал. В худшем случае поток идет 10-15 миль в час. Если, конечно , не произошла серьезная авария.
Поэтому и коробас DSG, от группы WV не живет у нас долго, в Германии НЕТ ПРОБОК- от слова СОВСЕМ!
На трассе , которая в восточную Европу идёт, пробки маманегорюй….
В основном автовозы с битьем стоят ))))
Этот рейтинг ругательный,прошу его ко мне не применять!
1
Only registered users can comment.