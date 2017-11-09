Ram 1500 Hydro Blue
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Ram 1500 Hydro Blue
Ноябрь 09 13:05 2017

Ram 1500 Hydro Blue — специальная внедорожная версия.

Ram 1500  Hydro Blue отличается черной крышкой капота, спортивной решеткой с цветным корпусом, плоскую черную внешнюю боковую сторону и заднюю заднюю дверь и черный значок R-A-M.

Ранее пикап уже выпускал спецсерии: Sublime (Green), Rebel Blue, Copper и Ignition Orange.

2018 Ram 1500 Hydro Blue Sport

Автомобиль оснащен оснащен 5,7-литровым двигателем Hemi V8, пневматической подвеской, полированными 22-дюймовыми алюминиевыми дисками. Покупатели могут выбрать 22-дюймовые черные глянцевые диски в отделке 4×2 или 20-дюймовые глянцевые черные алюминиевые диски в отделке 4×2.

2018 Ram 1500 Blue Sport

Интерьер выполнен в той же цветовой гамме: синяя строчка на приборной панели, рулевом колесе и отделке двери. Синие вышивки можно найти на сиденьях с сетчатыми вставками и синим логотипом на подголовниках.

2018 Ram 1500 Blue Sport

Всего будет выпущено 2000 экземпляров Ram 1500 Hydro Blue Sport. Стоимость спецверсии приблизительно 40 0о0 долларов.

Дебют автомобиля состоится на автосалоне в Сан-Антонио.

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1500 Hydro Blue SportRamRam 1500внедорожник
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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