Правила вождения зимой от ГИБДД

В зимний период повышена вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, по причине неблагоприятных метеорологических условий.
ДзюдВ ноябре и декабре регистрируется наибольшее количество аварий, обусловленных резким ухудшением видимости (сильный туман, снегопад), гололедицей, гололедом.
Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге в дни первых заморозков, рекомендуем соблюдать простые правила:
Необходимо позаботится о зимних шинах для своего автомобиля. Специалисты рекомендуют «переходить на зиму» уже тогда, когда среднесуточная температура ниже +7 градусов.
Не следует забывать о необходимости наличия на транспортном средстве знака «Шипы«. По новым правилам, если водитель установил шипованые колеса, то на автомобиле должен быть специальный знак.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
То, что передние колеса на переднеприводном автомобиле «вытягивают» — катастрофички опасное заблуждение. НИЧЕГО ОНИ НЕ ВЫТЯГИВАЮТ, особенно на льду, где если так сделать и чуууууууть чуть пережать газ, то в дополнению к заносу будет снос — и вот тогда начнеться веселуха плавно перерастающая в чернуху с: «деревянный пирожок, а внутри мяско».
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПРИ ЗАНООСЕ НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНОМ АВТОМОБИЛЕ — ГАЗ ДЕРЖАТЬ РОВНЫМ! Тоесть не газовать и не сбрасывать резко.
С торможением двигателем тоже не все так однозначно, особенно на скользких покрытиях. Например если перейти на передачу вниз, то можно сильно перегрузить передние колеса автомобиля и потерять контакт с покрытием. Так что НИ О КАКОМ ПЕРЕХОДЕ НА НИЖНИЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ — ТОЛЬКО ПЛАВНЫЙ СБРОС ГАЗА И ТАКОЕ ЖЕ ПЛАВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ.
Тормозить и поворачивать в идеале не реккомендуеться, но если очень нужно, то можно и нужно, поскольку есть ABS, которая не даст заблокироваться колесам.
Ну и последнее — если попереть на колею, то можно вылететь с полной потерей управляемости. НЕЛЬЗЯ НА КОЛЕЮ ПЕРЕТЬ! Особенно на скорости выше 60 — 70 км./ч.
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