Правила вождения зимой от ГИБДД 65

Правила безопасного движения зимой.

В зимний период повышена вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, по причине неблагоприятных метеорологических условий.

ДзюдВ ноябре и декабре регистрируется наибольшее количество аварий, обусловленных резким ухудшением видимости (сильный туман, снегопад), гололедицей, гололедом.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге в дни первых заморозков, рекомендуем соблюдать простые правила:

Перед выездом нужно очищать не только зеркала и стекла машины, но также крышу и капот от снега. Также важно тщательно очищать фары и противотуманки — хороший свет в условиях снегопада крайне необходим.

Обязательно держать обе руки на руле. В случае внезапного заноса вы сможете быстрее отреагировать на ситуацию.

Управлять машиной на скользкой дороге нужно так же, как мы ходим по скользкой дороге: плавные повороты, разгоны, замедления.

Соблюдать безопасную дистанцию и резко не тормозить. Подъезжая к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам, нужно притормаживать заранее. Лучшим способом торможения, является торможение двигателем. Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, автомобиль начинает тормозить. На скользкой дороге эффективно прерывистое торможение, когда усилие на педаль тормоза чередуется с отпусканием педали. Ни при каких условиях нельзя тормозить и одновременно поворачивать руль. При таком торможении передние вращающиеся колеса не изменяют направления движения. Если на дороге есть раскатанная колея — можно сместиться на полметра в сторону: эффективность торможения возрастет в полтора раза.

Контролировать управляемость автомобиля. Потеря управляемости бывает двух видов: машина не поворачивает (снос передней оси) машину разворачивает (занос). При сносе передней оси нужно чуть уменьшить поворот руля и опять плавно поворачивать (так называемое «подруливание»). При заносе главное правило — поворачивать руль в сторону заноса — т.е. в ту сторону, куда надо ехать. Если машина заднеприводная — газ сбрасываем, если переднеприводная — немножко увеличиваем, чтобы передние колеса вытягивали.

Необходимо позаботится о зимних шинах для своего автомобиля. Специалисты рекомендуют «переходить на зиму» уже тогда, когда среднесуточная температура ниже +7 градусов.

Не следует забывать о необходимости наличия на транспортном средстве знака «Шипы«. По новым правилам, если водитель установил шипованые колеса, то на автомобиле должен быть специальный знак.

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