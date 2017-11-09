Правила вождения зимой от ГИБДД
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Правила вождения зимой от ГИБДД
Ноябрь 09 21:00 2017

Правила безопасного движения зимой.

В зимний период повышена вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, по причине неблагоприятных метеорологических условий.

ДзюдВ ноябре и декабре регистрируется наибольшее количество аварий, обусловленных резким ухудшением видимости (сильный туман, снегопад), гололедицей, гололедом.

машины снегопад

Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге в дни первых заморозков, рекомендуем соблюдать простые правила:

  • Перед выездом нужно очищать не только зеркала и стекла машины, но также крышу и капот от снега. Также важно тщательно очищать фары и противотуманки — хороший свет в условиях снегопада крайне необходим.
  • Обязательно держать обе руки на руле. В случае внезапного заноса вы сможете быстрее отреагировать на ситуацию.
  • Управлять машиной на скользкой дороге нужно так же, как мы ходим по скользкой дороге: плавные повороты, разгоны, замедления.
  • Соблюдать безопасную дистанцию и резко не тормозить. Подъезжая к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам, нужно притормаживать заранее. Лучшим способом торможения, является торможение двигателем. Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, автомобиль начинает тормозить. На скользкой дороге эффективно прерывистое торможение, когда усилие на педаль тормоза чередуется с отпусканием педали. Ни при каких условиях нельзя тормозить и одновременно поворачивать руль. При таком торможении передние вращающиеся колеса не изменяют направления движения. Если на дороге есть раскатанная колея — можно сместиться на полметра в сторону: эффективность торможения возрастет в полтора раза.
  • Контролировать управляемость автомобиля. Потеря управляемости бывает двух видов: машина не поворачивает (снос передней оси) машину разворачивает (занос). При сносе передней оси нужно чуть уменьшить поворот руля и опять плавно поворачивать (так называемое «подруливание»). При заносе главное правило — поворачивать руль в сторону заноса — т.е. в ту сторону, куда надо ехать. Если машина заднеприводная — газ сбрасываем, если переднеприводная — немножко увеличиваем, чтобы передние колеса вытягивали.

Необходимо позаботится о зимних шинах для своего автомобиля. Специалисты рекомендуют «переходить на зиму» уже тогда, когда среднесуточная температура ниже +7 градусов.

Не следует забывать о необходимости наличия на транспортном средстве знака «Шипы«. По новым правилам, если водитель установил шипованые колеса, то на автомобиле должен быть специальный знак.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Владимир Белонин
    Ноябрь 09, 22:20 #1 Владимир Белонин

    То, что передние колеса на переднеприводном автомобиле «вытягивают» — катастрофички опасное заблуждение. НИЧЕГО ОНИ НЕ ВЫТЯГИВАЮТ, особенно на льду, где если так сделать и чуууууууть чуть пережать газ, то в дополнению к заносу будет снос — и вот тогда начнеться веселуха плавно перерастающая в чернуху с: «деревянный пирожок, а внутри мяско».

    ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПРИ ЗАНООСЕ НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНОМ АВТОМОБИЛЕ — ГАЗ ДЕРЖАТЬ РОВНЫМ! Тоесть не газовать и не сбрасывать резко.

    С торможением двигателем тоже не все так однозначно, особенно на скользких покрытиях. Например если перейти на передачу вниз, то можно сильно перегрузить передние колеса автомобиля и потерять контакт с покрытием. Так что НИ О КАКОМ ПЕРЕХОДЕ НА НИЖНИЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ — ТОЛЬКО ПЛАВНЫЙ СБРОС ГАЗА И ТАКОЕ ЖЕ ПЛАВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ.

    Тормозить и поворачивать в идеале не реккомендуеться, но если очень нужно, то можно и нужно, поскольку есть ABS, которая не даст заблокироваться колесам.

    Ну и последнее — если попереть на колею, то можно вылететь с полной потерей управляемости. НЕЛЬЗЯ НА КОЛЕЮ ПЕРЕТЬ! Особенно на скорости выше 60 — 70 км./ч.

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