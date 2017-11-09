Полиция на стороне водителей 56

Плата за парковку: полиция сказала «нет»

Как стало известно, первый пробный материал с запросом от комитета по развитию транспортной инфраструктуры поступил в УГИБДД по городу и Ленинградской области в первый рабочий день, 7 ноября. По нашей информации, ответ будет отрицательным – дорожная полиция не станет нарушать действующее законодательство и откажет в предоставлении персональных данных чиновникам.

Таким образом, штрафовать автомобилистов, не оплачивающих платную парковку в центре города на Неве, все еще не представляется возможным.

О том, что Смольный придумал, каким образом все же наказывать не оплачивающих стоянку в центре города водителей, КРТИ заявил 26 октября. Тогда глава ведомства Сергей Харлашкин заявил о договоренности с ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Он рассказал о некоем механизме, который позволит обмениваться данными. Механизм этот оказался настолько тайным, что разглашать его не стали. По информации «Водителя», это заявление вызвало недоумение даже в рядах сотрудников комитета.

Позже председатель КРТИ добавил: чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо согласование юристов. В том числе, и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Штрафовать с 1 ноября обещали всех, кто не платил за парковку с начала осени (срок давности по таким правонарушениям – 2 месяца).

Неделю спустя, 2 ноября, в петербургские СМИ пришел крайне выверенный и очень осторожный пресс-релиз. В нем говорилось о рабочей группе, в которую вошли представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Городского центра управления парковками, полицейского главка и управления ГИБДД, сумевшей «отработать схему взаимодействия по передаче персональных данных владельцев автомобилей».

«1 ноября 2017 года в соответствии с данной схемой КРТИ направлен в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области первый запрос на предоставление персональных данных владельцев транспортных средств, нарушивших правила пользования платной парковкой», – говорилось в сообщении.

Петербургская полиция в данной ситуации следует букве закона. Нормы эти известны, и печальный столичный опыт – не исключение. Передача данных водителей, не оплативших стоянку, нарушила бы сразу два федеральных закона.

Первый и, наверное, основной – о защите персональных данных (ФЗ 152). По информации «Водителя», сотрудники ГИБДД сами подписывают документы о том, что не будут передавать информацию третьим лицам. А тут речь идет о «сливе» сведений о частных лицах на городском уровне.

Более того, в случае выявления нарушения закона о защите персональных данных МВД обязано устранить нарушения в течение трех дней (статья 21).

Есть еще закон о полиции и часть 5 17-й статьи: «Информация, содержащаяся в банках данных, предоставляется государственным органам и их должностным лицам только в случаях, предусмотренных федеральным законом…». Только вот закона такого нет, проект находится на рассмотрении в Государственной думе. Ожидается, что примут его не раньше весны 2018 года. Изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях и позволят органам государственной власти субъектов РФ оперативно получать данные о владельцах транспортных средств непосредственно от МВД.

Кстати, штрафы для автомобилистов, не оплачивающих стоянку, систематически становятся предметом разбирательств надзорных ведомств. В 2016 году, как сообщала «Газета.Ru», жалобы на систематическое нарушение законов были направлены в Генпрокуратуру.

На создание пилотной зоны из бюджета Петербурга с 2014 по 2016 год было потрачено около 300 миллионов рублей. В бюджете 2017-го на центр управления парковками заложено 348 млн, в проекте на 2018-й – 367 млн. При этом за 2 года от добросовестных автовладельцев бюджет получил лишь 217,4 млн рублей. Недобросовестные принесли бы еще около 640 млн в виде штрафов с начала 2017-го, а за 2 года – целый миллиард. Впрочем, последние расчеты умозрительны. Количество нарушителей прямо пропорционально их обоснованной уверенности в том, что никакое наказание им не грозит, даже заклеенный номер сейчас уже редкость.

Однако то, что расслабляются автомобилисты, не означает, что расслабляются чиновники. Несмотря на полное отсутствие правовых оснований для выписки штрафов, система фиксации нарушений работает на полную – правда, приносит она не прибыль, а убытки. Всего в центре управления парковками трудятся почти 300 человек, но, конечно, далеко не все они занимаются поиском неплательщиков. Ежедневно «в поле» работают 4 пеших сотрудника и 8 экипажей с комплексом видеофиксации. Дежурство посменное, 2 через 2. По словам главы КРТИ Сергея Харлашкина, каждый месяц ЦУП фиксирует 15 – 20 тысяч нарушений, вся эта информация хранится в электронном виде в течение 2 месяцев.

Ранее в Смольном уже неоднократно говорили, что извлечение прибыли не основная цель проекта: главное – разгрузить центр, и эта задача выполняется. Может быть, идеологически так оно и есть, вот только заведомо убыточным проектом, требующим субсидирования, зону платной парковки раньше не называли. Возможно, подход городского правительства меняется, потому что на будущее расширение зоны решено подыскать частного инвестора по концессии. Весной комитет запрашивал на эти цели дополнительно 464 млн рублей, однако в бюджет их не внесли.

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