Первые сутки бесплатно

Депутаты Мособлдумы приняли закон, отменяющий плату за первые сутки хранения эвакуированных машин на подмосковных штрафстоянках.
До этого оплата была почасовая — нарушители правил парковки оплачивали каждый час «ареста» автомобиля, начиная с момента выгрузки его на территорию штрафстоянки.
Теперь автолюбители, успевшие забрать машины со штрафстоянки в первые 24 часа, не будут платить ничего. Далее будет действовать не почасовая, а посуточная оплата. Аналогичным образом происходит расчет за эвакуированный автомобиль на штрафстоянках Москвы.
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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