Первые сутки бесплатно

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В Подмосковье отменили плату за сутки хранения машин на штрафстоянках.

Депутаты Мособлдумы приняли закон, отменяющий плату за первые сутки хранения эвакуированных машин на подмосковных штрафстоянках.

До этого оплата была почасовая — нарушители правил парковки оплачивали каждый час «ареста» автомобиля, начиная с момента выгрузки его на территорию штрафстоянки.

Теперь автолюбители, успевшие забрать машины со штрафстоянки в первые 24 часа, не будут платить ничего. Далее будет действовать не почасовая, а посуточная оплата. Аналогичным образом происходит расчет за эвакуированный автомобиль на штрафстоянках Москвы.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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