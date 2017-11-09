Китайский внедорожник приедет в Россию 11

Новый кроссовер Zotye T600 Coupe доберётся до российского рынка

Новый кросс-купе Zotye T600 Coupe отличается от стандартной модификации покатой формой крыши, свойственной для премиальных кроссоверов. Также у нового автомобиля пересмотрена задняя часть кузова, появилась новая передняя оптика и иные бамперы. Отмечается, что салон автомобиля производители адаптируют для российских автолюбителей.

На российском рынке купеобразный кроссовер Zotye T600 Coupe будет реализовываться с двигателем, оснащённым турбонаддувом, объёмом 1,5 литра. В качестве трансмиссии предлагается, либо «механика», либо «автомат».

О том, сколько будет стоить кросс-купе Zotye T600 Coupe на российском рынке, пока не сообщается. Для сравнения на китайском рынке стоимость базовой комплектации кроссовера составляет 86 800 юаней, по актуальному курсу это 750 000

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