Китайский внедорожник приедет в Россию
11

Китайский внедорожник приедет в Россию
Ноябрь 09 16:00 2017

Новый кроссовер Zotye T600 Coupe доберётся до российского рынка

Новый кросс-купе Zotye T600 Coupe отличается от стандартной модификации покатой формой крыши, свойственной для премиальных кроссоверов. Также у нового автомобиля пересмотрена задняя часть кузова, появилась новая передняя оптика и иные бамперы. Отмечается, что салон автомобиля производители адаптируют для российских автолюбителей.

На российском рынке купеобразный кроссовер Zotye T600 Coupe будет реализовываться с двигателем, оснащённым турбонаддувом, объёмом 1,5 литра. В качестве трансмиссии предлагается, либо «механика», либо «автомат».

О том, сколько будет стоить кросс-купе Zotye T600 Coupe на российском рынке, пока не сообщается. Для сравнения на китайском рынке стоимость базовой комплектации кроссовера составляет 86 800 юаней, по актуальному курсу это 750 000

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Zotyeкроссоверновинка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новое поколение BMW X3

Новое поколение BMW X3 1

Kodiak рассекречивают постепенно

Kodiak рассекречивают постепенно 0

Китайцы уже могут заказать новый Chery Tiggo 3X

Китайцы уже могут заказать новый Chery Tiggo 3X 0

write a comment

1 Comment

  1. Maksim Syrov
    Ноябрь 09, 16:52 #1 Maksim Syrov

    Закосище под Туарег

Only registered users can comment.