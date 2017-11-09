Genesis партнер фестиваля хореографии 10

Genesis поддержит международный фестиваль современной хореографии.

С 12 по 19 ноября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге состоится пятый международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Context. Diana Vishneva в этом году празднует свой первый юбилей. За прошедшие пять лет фестиваль стал одним из важнейших ежегодных событий театрального мира. Идейным вдохновителем и создателем фестиваля выступает прима-балерина Мариинского театра и друг бренда Genesis — Диана Вишнёва.

После успешной коллаборации в 2016 году бренд и фестиваль приняли решение о продолжении успешного сотрудничества. В этом году Genesis вновь предоставит VIP-трансфер для основателей, организаторов и участников фестиваля.