Genesis партнер фестиваля хореографии
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Genesis партнер фестиваля хореографии
Ноябрь 09 09:00 2017

Genesis поддержит международный фестиваль современной хореографии.

С 12 по 19 ноября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге состоится пятый международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Genesis g90

Диана Вишнёва

Context. Diana Vishneva в этом году празднует свой первый юбилей. За прошедшие пять лет фестиваль стал одним из важнейших ежегодных событий театрального мира. Идейным вдохновителем и создателем фестиваля выступает прима-балерина Мариинского театра и друг бренда Genesis — Диана Вишнёва.

После успешной коллаборации в 2016 году бренд и фестиваль приняли решение о продолжении успешного сотрудничества. В этом году Genesis вновь предоставит VIP-трансфер для основателей, организаторов и участников фестиваля.

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Genesisфестиваль
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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