ГАЗ за 5 миллионов 28

В Барнауле мощный ГАЗ «Тигр» продают за 5,4 млн рублей‍

Автомобиль создан на основе шасси особого транспортного средства из линейки «Тигр», которое специально производится для работников силовых ведомств. Применение технологий, которые первоначально должны были использоваться для высокопроходимой техники многоцелевого пользования позволило этому авто получить уникальные характеристики и отличительную способность к преодолению расстояния в условиях бездорожья. Данное автотранспортное средство получило наибольшую проходимостью среди аналогичных моделей своего сегмента не только в РФ, но и за рубежом.

В соответствии с заявлением собственника, авто может двигаться с весьма высокой скоростью в условиях трассы и плохого дорожного покрытия. За авто с наименованием «Тигр» продавец просит 5,4 млн рублей. Отмечается, что силовой агрегат прошел через процесс тюнинга, что привело к существенному увеличению его мощности. При этом объем двигателя составляет всего 5,9 литра, а его производительность достигла отметки в 205 «лошадей». В числе положительных особенностей товара указывается наличие кожаного салона, сидений с подогревом, системы климат-контроля, интегрированный телевизор и другие опции.

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