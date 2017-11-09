Единая база автовладельцев
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Единая база автовладельцев
Ноябрь 09 08:00 2017

Данные об автовладельцах России соберут в единой базе.

Минфин России предложил создать единую базу страхования автовладельцев для борьбы с мошенниками и определения цены полисов.

автовладельцы

Как отмечается, новая база будет аналогом бюро кредитных историй. Ее держателем станет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Порядок создания и эксплуатации новой структуры установит Банк России, страховщики будут обязаны передавать ей информацию об автовладельцах. Предоставление справок из базы будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.

Перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию, — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, что правление РСА утвердило «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО». Водителям предложены три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год.

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  Article "tagged" as:
автовладельцыавтомобильная базаминфинОСАГО
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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