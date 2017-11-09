Бензин и Ближний восток 83

В России резко подорожал бензин

В европейской части России в период с 30 октября по 3 ноября зафиксирован существенный рост оптовых цен на бензин. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным агентства, 95-й бензин класса 5 вырос в цене на 155 рублей, его стоимость достигла 47 760 рублей за тонну. Стоимость тонны 92-го бензина класса 5 увеличилась на 158 рублей, дойдя до отметки в 44 565 рублей. Цена тонны дизельного топлива летнего класса 5 выросла на 181 рубль и достигла 43 753 рублей за тонну.

По оценкам экспертов, оптовая цена дизтоплива к концу текущего года может дойти до 33 рублей за литр.

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