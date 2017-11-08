Задержания в московских автосалонах 244

В Москве задержана банда, которая занималась махинациями при продаже автомобилей.

В поле зрения полицейских попали сразу несколько столичных автосалонов. Схема была простой — в Интернете публиковали объявления о продаже новых машин по сниженной цене, а после подписания договора купли-продажи и оплаты товара с клиентом документ подделывали.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии одновременно нагрянули в московские автосалоны рано утром. Менеджеры были на месте, клиентов не было, подробнее о задержании на www.1tv.ru

Общий материальный ущерб, который был нанесен гражданам, 50 миллионов рублей. В ходе обысков в автосалонах сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати, имеющие значение для уголовного дела. Были установлены личности работников автосалонов, предположительно причастных к данной противоправной деятельности. Ими оказались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Чаще всего пострадавшие боятся идти в полицию, но автоюристы объясняют,что действия нечестных менеджеров подпадают под статью «Мошенничество».

После сегодняшних задержаний в московских автосалонах следователи уже возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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