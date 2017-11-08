Задержания в московских автосалонах
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Задержания в московских автосалонах
Ноябрь 08 20:00 2017

В Москве задержана банда, которая занималась махинациями при продаже автомобилей.

В поле зрения полицейских попали сразу несколько столичных автосалонов. Схема была простой — в Интернете публиковали объявления о продаже новых машин по сниженной цене, а после подписания договора купли-продажи и оплаты товара с клиентом документ подделывали.

автосалон

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии одновременно нагрянули в московские автосалоны рано утром. Менеджеры были на месте, клиентов не было, подробнее о задержании на www.1tv.ru

Общий материальный ущерб, который был нанесен гражданам, 50 миллионов рублей. В ходе обысков в автосалонах сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати, имеющие значение для уголовного дела. Были установлены личности работников автосалонов, предположительно причастных к данной противоправной деятельности. Ими оказались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Чаще всего пострадавшие боятся идти в полицию, но автоюристы объясняют,что действия нечестных менеджеров подпадают под статью «Мошенничество».

После сегодняшних задержаний в московских автосалонах следователи уже возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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  Article "tagged" as:
АвтосалонМосквамошенничество
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Борис Жильцов
    Ноябрь 08, 20:32 #1 Борис Жильцов

    В чём суть махинаций-то? Какая то ахинея получается, исходя из инфы ментовни. Может просто ментам бабок перестало хватать, доильный пул сужается ж.

  2. Александр Барошин
    Ноябрь 08, 20:43 #2 Александр Барошин

    да-да-да, так и поверил.

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