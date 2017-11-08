Tramontana дебютировал на SEMA-2017
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Tramontana дебютировал на SEMA-2017
Ноябрь 08 19:00 2017

888-HP Tramontana стал золотым благодаря Vilner.

На выставке SEMA в Лас-Вегасе компания представила автомобиль разработанный совместно со специалистами по интерьеру Vilner.

888-HP Tramontana

Экстерьер отделан матовой серой краской, с золотыми акцентами на передних крыльях, боковых панелях и даже в моторном отсеке.

888-HP Tramontana мотор

Почти каждый дюйм кабины был создан Vilner за исключением нескольких кнопок и контроллеров.

888-HP Tramontana панель

Золотом отделаны сиденья, боковые панели и даже ремень безопасности. Рулевое колесо и напольные коврики выполнены из кожи Alcantara с золотым акцентом.

888-HP Tramontana

Под капотом расположен 5,5-литровый двигатель Mercedes-Benz biturbo V12 мощностью 888 л.с. и  имеющим крутящий момент 920 Нм. Вся эта мощность соединена с семиступенчатой ​​последовательной коробкой передач. Вес автомобиля Tramontana 1,268 кг.

888-HP TramontanaИсточник

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888-HPSEMA 2017TramontanaVilner
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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