Tramontana дебютировал на SEMA-2017 14

888-HP Tramontana стал золотым благодаря Vilner.

На выставке SEMA в Лас-Вегасе компания представила автомобиль разработанный совместно со специалистами по интерьеру Vilner.

Экстерьер отделан матовой серой краской, с золотыми акцентами на передних крыльях, боковых панелях и даже в моторном отсеке.

Почти каждый дюйм кабины был создан Vilner за исключением нескольких кнопок и контроллеров.

Золотом отделаны сиденья, боковые панели и даже ремень безопасности. Рулевое колесо и напольные коврики выполнены из кожи Alcantara с золотым акцентом.

Под капотом расположен 5,5-литровый двигатель Mercedes-Benz biturbo V12 мощностью 888 л.с. и имеющим крутящий момент 920 Нм. Вся эта мощность соединена с семиступенчатой ​​последовательной коробкой передач. Вес автомобиля Tramontana 1,268 кг.

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