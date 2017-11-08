Tramontana дебютировал на SEMA-2017

На выставке SEMA в Лас-Вегасе компания представила автомобиль разработанный совместно со специалистами по интерьеру Vilner.
Экстерьер отделан матовой серой краской, с золотыми акцентами на передних крыльях, боковых панелях и даже в моторном отсеке.
Почти каждый дюйм кабины был создан Vilner за исключением нескольких кнопок и контроллеров.
Золотом отделаны сиденья, боковые панели и даже ремень безопасности. Рулевое колесо и напольные коврики выполнены из кожи Alcantara с золотым акцентом.
Под капотом расположен 5,5-литровый двигатель Mercedes-Benz biturbo V12 мощностью 888 л.с. и имеющим крутящий момент 920 Нм. Вся эта мощность соединена с семиступенчатой последовательной коробкой передач. Вес автомобиля Tramontana 1,268 кг.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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