Тест беспилотника 6

Первые беспилотные автомобили тестируют в Аризоне на дорогах общего пользования

Первые тесты проходят на относительно небольшом участке за городом. В дальнейшем машины усовершенствуют дополнительными данными и функциями.

В американском Финиксе на дорогах общего пользования начали тестировать первые в мире автомобили, управление которыми не требует наличие водителя. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя Waymo

Отмечается, что во время тестовых заездов водитель будет находиться на заднем сиденье, а не рядом с водительским. На данном этапе автомобили перемещаются только в пределах пригорода Финикса в штате Аризона на площади около 258 квадратных километров.

Параллельно с тестами в Аризоне компания Uber проводит в Питтсбурге испытания самоуправляющихся такси.

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