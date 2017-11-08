Тест беспилотника

Первые тесты проходят на относительно небольшом участке за городом. В дальнейшем машины усовершенствуют дополнительными данными и функциями.
В американском Финиксе на дорогах общего пользования начали тестировать первые в мире автомобили, управление которыми не требует наличие водителя. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя Waymo
Отмечается, что во время тестовых заездов водитель будет находиться на заднем сиденье, а не рядом с водительским. На данном этапе автомобили перемещаются только в пределах пригорода Финикса в штате Аризона на площади около 258 квадратных километров.
Параллельно с тестами в Аризоне компания Uber проводит в Питтсбурге испытания самоуправляющихся такси.Источник
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