Столичных ГАИшников прижала Счетная палата 77

Столичных гаишников поймали на «некачественных штрафах»

После проверки, проведённой Счётной палатой, в ГИБДД Москвы идёт внутренняя проверка: аудиторы выявили, что гаишники оформляют нарушения, которые затем отменяются в судах, а кроме того, они в целом очень плохо собирают штрафы.

По данным Лайфа, в столичном ГИБДД по требованию Счётной палаты (СП) начата служебная проверка. Как выяснили аудиторы, в последние годы столичные гаишники стали часто выписывать незаконные штрафы0дл, также они не реагируют на обращения водителей, не умеют эффективно работать с судебными приставами.

Аудиторы пришли в столичное ГИБДД ещё в середине 2017-м году. Их главной целью были не сами штрафы, а дебиторская задолженность подразделения в целом. Это деньги, которые различные компании, контрагенты и водители задолжали гаишникам. В задачу ГИБДД входит как можно скорее с помощью приставов получить эти долги. Однако, как выяснили аудиторы, гаишников всё это мало беспокоит.

Проблема заключается в том, что у гаишников оказалось слишком много «плохих» штрафов. За два прошедших года почти 200 тысяч человек направляли в ГИБДД жалобы и обращения по поводу штрафов и по другим вопросам. Выяснилось, что половина всех жалоб (около 100 тыс. обращений) связана с тем, что в базах данных нет информации о том, оплачен административный штраф или нет. Так водители получают проблемы на ровном месте.

Кроме того, 60 тыс. обращений было посвящено обжалованию незаконных постановлений, когда ГИБДД оформляло штраф на владельца машины, хотя он не был за рулём, а нарушение совершил другой водитель. Водители идут в суд и легко отменяют незаконные протоколы — почти 24 тыс. водителей (12% от числа всех обращений) успешно оспорили такие штрафы. По мнению аудиторов, это говорит «о низком качестве администрирования штрафов».

Аудиторы также обнаружили, что существенная часть проблем с дебиторской задолженностью касается выписанных, но так и не полученных штрафов с водителей. Штрафы не взыскивают в принудительном порядке, потому что инспекторы тянут с передачей документов в Федеральную службу судебных приставов — это ведь ФССП должно этим заниматься.

— Между МВД и ФССП не налажена своевременная и полная передача материалов для принудительного взыскания штрафов, — говорится в письме СП в адрес главы ГИБДД Виктора Коваленко.

Как сказано в документах Счётной палаты, аудиторы для примера отобрали из всего объёма 23 совершенно случайных административных протокола, не связанных между собой, и все они оказались переданы приставам с задержкой более чем в месяц. Из-за того, что автоинспекция не торопится передавать приставам документы, те не могут вытрясти из нерадивых водителей их долги, а дебиторская задолженность ГИБДД растёт.

Аудиторы пишут, что гаишникам необходимо повышать качество своей работы. Для этого они потребовали от главного гаишника Москвы провести служебную проверку.

До 1 декабря Коваленко обязан отправить в СП отчёт о служебной проверке и рассказать, кого привлёк к ответственности. В МВД не смогли прокомментировать претензии аудиторов из Счётной палаты.

Лайф поговорил с одним из московских инспекторов ДПС. Офицер рассказал, что ради требований начальства рядовые гаишники вынуждены идти на некоторые хитрости, которые и приводят к тому, что водители успешно оспаривают выписанные штрафы.

— Формально у нас нет палочной системы, и с нас, по идее, не должны ничего требовать. Однако по факту начальство всё равно хочет выполнения показателей — например, собрать за день нужное количество штрафов по какой-то определённой статье, — рассказал он. — Требуют много, а людей мало. На моей памяти был случай, когда начальство возмущалось, почему за день не нашли ни у кого в машине наркотики. Ну мы же не следственно-оперативная группа, в конце концов.

По словам собеседника, в таких условиях бывали случаи, когда гаишники оформляли штрафы на то, чего на самом деле не было. К примеру, выписывали протоколы на несуществующих людей.

О том, что палочная система жива, свидетельствуют и аудиозаписи, выложенные в начале этого года сотрудниками УВД по ТиНАО. На них начальник местного УВД распекал своих подчинённых. В пример он приводил гаишников из ЮЗАО.

— Или [вы хотите работать] по практике ДПС? Я знаю, как они практикуют. Например, никто не меняется [с поста], тупо не меняется, пока нет результатов, — сердится подполковник. — Пока они «бахус» не поймали, они стоят. Вот ему надо меняться было в восемь, а он стоит до часу дня ещё, ловит.

«Бахусом» на профессиональном жаргоне полицейские называют пьяного водителя и также — протокол, который выписывают по этому поводу.