Сегодня круг стал главным
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Сегодня круг стал главным
Ноябрь 08 08:00 2017

В России вступили в силу новые правила проезда перекрёстков с круговым движением

Теперь водитель, въезжая на перекрёсток, обязан уступить дорогу автомобилям, которые движутся по кругу.

Новые правила проезда перекрёстков с круговым движением вступили в силу в России с 8 ноября.

Согласно новым правилам, въезжая на перекрёсток, водитель должен уступить дорогу машинам, которые движутся по кругу. На перекрёстке при этом должен стоять знак «Круговое движение». Однако при работающем светофоре или при приоритетных знаках водитель обязан пересечь перекрёсток в соответствии с их требованиями.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В МВД полагают, что данные правила помогут разгрузить дорогу и избежать большого количества ДТП на круге.

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  Article "tagged" as:
круговое движениеправила дорожного движения
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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