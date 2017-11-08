Недорогие внедорожники 181

Составлен ТОП-10 б/у внедорожников по цене до 300 тысяч рублей

Отечественные автоэксперты составили десятку классических рамных внедорожников, которые можно приобрести на вторичном рынке имея в наличии сумму до 300 тысяч рублей.

За обозначенные деньги можно купить автомобиль Kia Sorento, выпускавшийся до 2006 года. Средняя стоимость такого внедорожника составляет порядка 250 тысяч рублей.

Строчкой ниже расположился ТагАЗ Tager/SsangYong Korando, цены на который на вторичном рынке начинаются от 200 тысяч рублей.

Третье место отдано южнокорейскому Hyundai Galloper по цене до 300 тысяч за автомобили 2000-2003 годов выпуска, а четвертое Hyundai Terracan – за 250 тысяч можно приобрести автомобиль 2001-2003 годов выпуска. ТОП-5 замыкает японский Suzuki Grand Virata – за 300 тысяч получится купить автомобиль, выпускавшийся в период с 2001 года.

В десятку этого рейтинга эксперты также включили: Jeep Grand Cherokee второго поколения (1999-2002), Mitsubishi Pajero Sport (1988-2000), UAZ Patriot (от 2010 года выпуска), а также Toyota 4Runner (1995 года выпуска).

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