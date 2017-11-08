Harley-Davidson представил мотоцикл-трансформер

Harley-Davidson представила новую модель в семействе Softail. Особенностью данного байка является возможность трансформации из мотоцикла для дальних поездок в городскую модель. Его стоимость будет составлять примерно 1,5 млн рублей.
Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin Milwaukee-Eight 107 рабочим объемом 1,75 литра; мощность не разглашается. Характерная особенность модели — возможность трансформации из туринга (мотоцикла для дальних поездок) в круизер (мотоцикл для города). Это достигается благодаря съемным кофрам и обтекателю.
Байк будет доступен в трех цветах: Vivid Black, Twisted Cherry и Silver Fortune.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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