Harley-Davidson представил мотоцикл-трансформер 8

Harley-Davidson выпустил новую модель Sport Glide.

Harley-Davidson представила новую модель в семействе Softail. Особенностью данного байка является возможность трансформации из мотоцикла для дальних поездок в городскую модель. Его стоимость будет составлять примерно 1,5 млн рублей.

Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin Milwaukee-Eight 107 рабочим объемом 1,75 литра; мощность не разглашается. Характерная особенность модели — возможность трансформации из туринга (мотоцикла для дальних поездок) в круизер (мотоцикл для города). Это достигается благодаря съемным кофрам и обтекателю.

Байк будет доступен в трех цветах: Vivid Black, Twisted Cherry и Silver Fortune.

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