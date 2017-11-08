Безопасный внедорожник Mitsubishi
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Безопасный внедорожник Mitsubishi
Ноябрь 08 15:27 2017

Mitsubishi Eclipse Cross – лучший в классе!

Cегодня компанией Mitsubishi Motors Corporation (MMC) были объявлены результаты теста по безопасности 2017 Euro NCAP, успешно пройденного совершенно новым компактным кроссовером Eclipse Cross в кузове купе. Модель продемонстрировала лучшие показатели в классе и получила заслуженные 5 звезд рейтинга безопасности

Лучший в своем классе!

Безопасность – одна из наиболее сильных сторон нового Eclipse Cross, что наглядно демонстрирует лучший результат на сегодняшний день в рамках класса «компактные внедорожники» по версии Euro NCAP. 97% рейтинга для защиты взрослых и 80% рейтинга защиты пешеходов – самые высокие показатели в классе с большим отрывом от конкурентов.

Стоит отметить новую систему «смягчения последствий лобового столкновения» (FCM) SUV от Mitsubishi, которая показала высокую производительность во всех тестовых сценариях и на всех испытательных скоростях.

В целом, модель Eclipse Cross набрала максимальное количество баллов по многим различным тестам Euro NCAP, обеспечив тем самым Eclipse Cross безусловное лидерство в классе и 5-звездочный рейтинг безопасности.

Первая модель из нового поколения автомобилей Mitsubishi Motors – Eclipse Cross – сочетает в себе стремительные линии нового фирменного дизайна с безусловной экспертизой компании в области создания внедорожников и систем полного привода.

MMC начала отгрузку нового компактного внедорожника Eclipse Cross в Европу еще 3 октября 2017 года. В текущем финансовом году планируется отгрузить около 50 тыс. единиц (до 30 марта 2018 года).

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  Article "tagged" as:
Mitsubishi Eclipse Crossавтобезопасность
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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