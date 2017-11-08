Audi отзывает автомобили в России 7

Audi отзывает в России почти 1 тысячу автомобилей.

Российский дилер Audi отзовет 953 автомобиля моделей A6, A7 и RS6 из-за проблем с программным обеспечением, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отзыву подлежат машины, реализованные в текущем году.

Причиной отзыва транспортных средств является некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики.

На отзываемых автомобилях проведут обновление ПО диагностического интерфейса шин данных. Все ремонтные работы осуществят бесплатно.

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