Audi отзывает автомобили в России
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Audi отзывает автомобили в России
Ноябрь 08 21:00 2017

Audi отзывает в России почти 1 тысячу автомобилей.

Российский дилер Audi отзовет 953 автомобиля моделей A6, A7 и RS6 из-за проблем с программным обеспечением, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отзыву подлежат машины, реализованные в текущем году.

Audi A6 Allroad Quattro

Audi A6 Allroad Quattro

Причиной отзыва транспортных средств является некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики.

На отзываемых автомобилях проведут обновление ПО диагностического интерфейса шин данных. Все ремонтные работы осуществят бесплатно.

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  Article "tagged" as:
A6AudiRS6А7отзывная кампанияпрограммное обеспечение
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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