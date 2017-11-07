УАЗ Пикап получил новую комплектацию 29

Внедорожник с грузовой платформой УАЗ ПИКАП получил новую базовую комплектацию «Классик», цены на которую начинаются от 699 000 рублей.

Автомобиль во всех комплектациях предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В новой версии «Классик» УАЗ ПИКАП оснащен раздаточной коробкой с механическим приводом управления.

Помимо высокой проходимости автомобиль уже в базовой комплектации обладает необходимым уровнем безопасности. В списке оборудования есть подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Из опций комфорта в версии «Классик» предлагается регулировка руля по высоте и наклону, а также электростеклоподъемники и электроблокировка всех дверей.

Ранее стартовой комплектацией автомобиля был «Стандарт». УАЗ ПИКАП в этой версии доступен по цене от 877 000 рублей. От «Классик» ее отличают раздаточная коробка с электромеханическим приводом, подушка безопасности переднего пассажира, петли для крепления в багажнике.

На УАЗ ПИКАП действуют финансовые программы льготного кредитования для физических лиц, а юридические лица могут получить скидку до 12,5% в рамках господдержки по программам «Свое Дело» и «Фермер» . Кроме того, начала действовать программа обратного выкупа «УАЗ Доступен» со ставкой кредита 8,65% и максимальным остаточным платежом 50%.

В сентябре 2017 было продано 411 экземпляров УАЗ ПИКАП, что на 40% больше по сравнению с результатом год назад.