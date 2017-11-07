Самые популярные автомобили мира
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Самые популярные автомобили мира
Ноябрь 07 13:00 2017

Названы самые популярные автомобили мира

Пикап Toyota Hilux стал самым продаваемым автомобилем на мировых рынках согласно данным, опубликованным британской компанией Park Indigo. Он занял первое место в 25 странах.

toyota hiluh

На второй позиции — Volkswagen Golf. Его предпочли большинство автолюбителей Европы.

Volkswagen Golf

Третьим стал лидер продаж в Африке и на Ближнем Востоке — Toyota Land Сruiser. Жители Северной Америки охотнее всего ездят на Ford F-150.

land cruizer

Самой популярной машиной в России назван Hyundai Solaris. Российская LADA 4×4 победила в Азербайджане.

лада

По итогам продаж первого квартала 2017 года, безусловным лидером по количеству реализованных в мире машин стала Toyota Corolla.

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Toyota Hiluxавтомобиль
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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