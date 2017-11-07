Самые популярные автомобили мира

Пикап Toyota Hilux стал самым продаваемым автомобилем на мировых рынках согласно данным, опубликованным британской компанией Park Indigo. Он занял первое место в 25 странах.
На второй позиции — Volkswagen Golf. Его предпочли большинство автолюбителей Европы.
Третьим стал лидер продаж в Африке и на Ближнем Востоке — Toyota Land Сruiser. Жители Северной Америки охотнее всего ездят на Ford F-150.
Самой популярной машиной в России назван Hyundai Solaris. Российская LADA 4×4 победила в Азербайджане.
По итогам продаж первого квартала 2017 года, безусловным лидером по количеству реализованных в мире машин стала Toyota Corolla.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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