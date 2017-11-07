Самые популярные автомобили мира 18

Названы самые популярные автомобили мира

Пикап Toyota Hilux стал самым продаваемым автомобилем на мировых рынках согласно данным, опубликованным британской компанией Park Indigo. Он занял первое место в 25 странах.

На второй позиции — Volkswagen Golf. Его предпочли большинство автолюбителей Европы.

Третьим стал лидер продаж в Африке и на Ближнем Востоке — Toyota Land Сruiser. Жители Северной Америки охотнее всего ездят на Ford F-150.

Самой популярной машиной в России назван Hyundai Solaris. Российская LADA 4×4 победила в Азербайджане.

По итогам продаж первого квартала 2017 года, безусловным лидером по количеству реализованных в мире машин стала Toyota Corolla.

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