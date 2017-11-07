Renault в московском каршеринге 11

Renault и новый оператор московского каршеринга CAR4YOU объявляют о начале сотрудничества.

Renault Россия продолжает активную интеграцию в московскую систему каршеринга, в которой сегодня представлено уже три модели Renault – стильный кроссовер Renault Kaptur, переднеприводный кроссовер Sandero Stepway и надежный седан Renault Logan.

CAR4YOU стал первым оператором каршеринга, который включил в свой парк городские седаны Renault Logan.

В автопарке CAR4YOU доступны 150 седанов Renault Logan в лимитированной серии Active, в планах компании постепенное увеличение объема парка до 1000 автомобилей к концу 2018 года.

В сервисе, кроме стандартного поминутного, доступны часовой, шестичасовой и суточный тарифы. Стоимость услуги по стандартному тарифу составляет 8 рублей в минуту, также предусмотрена посекундная тарификация поездки, что значительно экономит деньги клиента.

Все пользователи, зарегистрировавшиеся до 15 ноября 2017 года на CAR4YOU, получат скидку на поездки до конца года.