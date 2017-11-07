Премьера BMW i8 10

Компания BMW в 2018 году покажет два новых спорткара — возрождённую 8-Series Coupe и гибридный родстер i8 Roadster.

Производственные планы немецкого автопроизводителя в рамках ежегодного собрания акционеров BMW Group озвучил председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер.

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este-2017 BMW представит концепт-кар будущего BMW 8-Series Coupe — премьера прототипа состоится 26 мая. Серийный спорткар появится в следующем году.

«BMW 8-Series Coupe создан на основе традиций, заложенных роскошными спортивными двухверными BMW прошлых лет и займёт место автомобиля мечты в нашей модельной линейке, – пояснил господин Крюгер. – 8-Series подчеркнёт наше стремление всегда быть первыми в сегменте премиальных автомобилей. Уже сегодня я могу с уверенностью сказать вам, что это будет настоящее роскошное спорткупе».

В основу нового спорткара ляжет модульная платформа CLAR от серийных BMW 7-Series и BMW 5-Series последнего поколения. В линейке моделей 8-Series займёт место между седаном 7-Series и двухдверными Rolls-Royce — купе Wraith и кабриолетом Dawn. Стоимость модели составит от €150 тыс.

Вместе с купе BMW 8-Series в 2018 году будет представлена BMW i8 Roadster — открытая версия гибридного купе BMW i8. Через год, в 2019 году, на рынок выйдет открытая модификация новой 8-Series.

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