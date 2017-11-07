Предзаказ Kia Rio X-Line 64

KIA объявляет цены и комплектации нового кросс-хэтчбека Rio X-Line

Сегодня все дилеры KIA на территории Российской Федерации начали прием предварительных заказов на новый кросс-хэтчбек Rio X-Line. Созданная специально для российского рынка модель поступит в продажу 14 ноября 2017 года в восьми вариантах комплектаций по цене от 774 900 рублей до 1 024 900 рублей – всего на 30 000 рублей дороже, чем аналогичный седан Rio.

Как и базовый седан Rio четвертого поколения, Rio X-Line предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: новым 1,4 Kappa MPI (100 л. с.) и модернизированным 1,6 Gamma MPI (123 л. с.). Оба двигателя оснащаются 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Rio X-Line создан с учетом пожеланий российских покупателей. В этом автомобиле KIA удалось объединить динамику и управляемость хэтчбека с практичностью и элементами дизайна кроссовера, а также удобство передвижения в городе и за его пределами. Уже в базовой комплектации Rio X-Line имеет отличный уровень оснащения, ранее недоступный для массовых автомобилей сегмента В+.

Кросс-хэтчбек выделяется своей яркой внешностью с декоративными накладками на переднем и заднем бамперах, расширителями колесных арок и боковыми молдингами, рейлингами на крыше, сдвоенным патрубком выхлопной системы. Решетка радиатора имеет особую, характерную именно для этой модели отделку хромом и черным глянцем.

Разработанный специально для России Rio X-Line учитывает специфику локальных условий эксплуатации. Кузов (в том числе и днище) прошел дополнительную антикоррозионную обработку. Устанавливается аккумулятор повышенной емкости (60 Ач) и бачок для омывающей жидкости, объем которого увеличен до 4,6 л. Лампы основных фар также имеют увеличенный (до 1500 ч) срок службы. К сиденьям второго ряда проложены дополнительные воздуховоды системы отопления.

В стартовой комплектации Comfort для Rio X-Line предлагается полный выбор двигателей и трансмиссий. Самой доступной является версия с двигателем 1,4 л и шестиступенчатой механической трансмиссией стоимостью 774 900 рублей (аналогичная комплектация Rio с кузовом седан предлагается по цене 744 900 рублей). С этим же двигателем, но с шестиступенчатой автоматической трансмиссией цена на автомобиль составляет 814 900 рублей. Цена Rio X-Line Comfort с двигателем 1,6 л и «механикой» составляет 799 900 рублей, а с АКП – 839 900 рублей. В этой комплектации на автомобиль устанавливаются колеса на 15-дюймовых стальных дисках с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15. Сиденья имеют тканевую отделку. Rio X-Line Comfort оснащается аудиосистемой с радиоприемником, входами AUX и USB, четырьмя динамиками.

Начиная с комплектации Luxe, Rio X-Line предлагается только с двигателем 1,6 л. Здесь клиент также имеет возможность выбора между автомобилем с механической трансмиссией (824 900 рублей) или автоматической (864 900 рублей). Внешне KIA Rio X-Line Luxe отличаются светодиодными дневными ходовыми огнями и наличием противотуманных фар. Вместо кондиционера устанавливается система автоматического климат-контроля.

Комплектация Rio X-Line Prestige AV (964 900 рублей) получила свое название в первую очередь из-за новой мультимедийной системы AV, которая не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать привычные карты с мобильных устройств. В остальном функционал AV полностью совпадает с возможностями AVN 5.0, которая доступна в топовой версии Rio X-Line и других моделях KIA более высокого класса.

Максимальная комплектация Rio X-Line Premium также предлагается только в версии 1,6 АТ, цена такого автомобиля составляет 1 024 900 рублей. Внешне в этой комплектации автомобиль можно узнать по 16-дюймовым колесам с легкосплавными дисками и шинами 195/55 R16, а также светодиодным задним фонарям. Доступ в салон упрощает бесключевая система Smart Key с пуском двигателя при помощи кнопки, а сиденья имеют отделку из эко-кожи. Также в этой комплектации устанавливается мультимедийно-навигационная система AVN 5.0 новейшего поколения с обновлением информации о пробках в режиме реального времени.