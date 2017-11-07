Новый Volkswagen Polo для гонок WRC
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Новый Volkswagen Polo для гонок WRC
Ноябрь 07 21:02 2017

Volkswagen выпускает Polo GTI R5 мощностью 270 л.с.

Polo GTI R5 дебютирует во второй половине 2018 года. Под капотом будет новый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 270 лошадиных сил. Он будет работать в паре с пятиступенчатой коробкой передач.

volkswagen Polo GTI R5

Volkswagen еще не подтвердил, что команда будет соревноваться в 2018 году, на новом Polo GTI R5.

Автомобиль разрабатывается под руководством технического директора Volkswagen Motorsport Франсуа Ксавье-Демезона и старшего инженера проекта Джерард-Ян де Йонга. Они отвечали за успех предыдущего гоночного автомобиля Polo.

Мы надеемся перенести наш опыт успешных гонок WRC на Polo GTI R5, для чемпионатов по ралли в серии WRC. Перед первой гонкой в ​​следующем году мы поставим Polo GTI R5 на е тестирование, чтобы убедиться, что он подготовлен к разнообразным трековым условиям, — сказал директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс.

Polo GTI R5 будет дебютировать вместе со стандартным Polo в конце 2017 года. Производство Polo не будет оснащено тем же двигателем мощностью 270 л.с.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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