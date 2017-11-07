Новое наказание за нетрезвое вождение 64

МВД предложило ужесточение наказания за езду в пьяном виде

Проект закона, предложенный министерством внутренних дел России, предполагает увеличение до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия».

По словам министра, инициативу поддержали Следственный комитет и Генпрокуратура. Пьянство за рулем переведут в разряд преступлений средней тяжести, что расширит полномочия суда и даст возможность наказывать нарушителей строже.

Колокольцев напомнил, что в 2015 году за повторное управление автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии ввели уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.

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